Стартап з України бере участь у програмі Google із використання ШІ у сфері кібербезпеки

Google запускає програму Google for Startups Growth Academy: AI for Cybersecurity для 17 стартапів із дев’яти країн світу, зокрема й України, під час якої стартапи отримають доступ до інструментів, партнерів і практик Google, щоб допомогти їм продовжувати масштабуватися й розвивати методи зміцнення кібербезпеки, повідомляє пресслужба Google Україна.

Від України в програмі бере участь LetsData - стартап, що надає компаніям та організаціям можливість виявлення й аналізу загроз у режимі реального часу для подолання цього виклику.

"З моменту запуску їхнє рішення на базі штучного інтелекту продемонструвало швидке зростання, вони розпочали діяльність у США, водночас продовжуючи зосереджувати розробку технологій і продуктів у Європі", - наголошується в повідомленні.

Програма офіційно стартує 15 лютого в Інженерному центрі безпеки Google у Мюнхені. Протягом наступних трьох місяців кожен стартап працюватиме безпосередньо з експертами Google AI та кібербезпеки через персоналізовані майстер-класи та менторські сесії, щоб відповідально розвивати свій бізнес.