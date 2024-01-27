Фахівці ГУР МО провели успішну кібератаку на компанію, що впроваджує інформаційні системи в російській промисловості

Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело успішну кібератаку, внаслідок якої було знищено всю ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, що спеціалізується на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.

"Зазначена компанія презентувала себе як одне з найсучасніших російських підприємств, що надавало допомогу у впровадженні інформаційних систем в установи, які займаються проєктуванням, виробництвом автомобільних і авіаційних компонентів, важким машинобудуванням, виробництвом устаткування і приладів, зокрема в інтересах російського оборонно-промислового комплексу", - зазначається в повідомленні ГУР МО.

Атаку проти IPL Consulting здійснили фахівці ГУР, які проникли у внутрішню мережу компанії та знищили всю її ІТ-інфраструктуру розміром понад 60 терабайт, десятки серверів і баз даних.

"Вартість втраченого Росією цифрового масиву даних підраховується. В умовах постійного санкційного тиску проти Росії завдано збитків для ворога - вкрай болючих. Крім того, постраждають десятки компаній Росії, що працюють на "оборонку" держави-агресора", - наголосили в ГУР.