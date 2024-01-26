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Rakuten Viber: 50% українців не цікавляться кібербезпекою, 43% ніяк не захищають свої персональні дані - опитування

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Rakuten Viber: 50% українців не цікавляться кібербезпекою, 43% ніяк не захищають свої персональні дані - опитування

50% опитаних українців не цікавляться кібербезпекою, 43% ніяк не захищають свої персональні дані. Про це свідчать дані опитування, проведені Rakuten Viber серед своїх користувачів.

"Напередодні Дня захисту даних команда Rakuten Viber запитала українців, якими методами вони користуються для безпеки в інтернеті. 43% респондентів впевнені, що їхні дані захищені самі собою, тому не вживають безпекових заходів", - ідеться в пресрелізі Rakuten Viber, присвяченому підсумкам опитування.

Водночас результати дослідження показали, що 57% опитаних користуються додатковими методами кіберзахисту: 11% мають антивірус на телефоні, ще 4% встановлюють його на комп'ютер, 9% вмикають двофакторну аутентифікацію для всіх акаунтів, 7% завантажують програми лише з офіційних сайтів. Також респонденти зазначили, що не діляться номером телефону для захисту даних (8%). 6% українців встановлюють різні паролі, ще 4% - часто їх змінюють. Решта (8% опитаних) застосовують усі вищезгадані методи.

Як повідомляється, в українців також запитали, чи стали вони обізнанішими в кібербезпеці за останній рік. Як з'ясувалося, 50% респондентів не цікавляться цим питанням, натомість 21% роблять усе, щоб поглибити свої знання. 17% опитаних не читали нічого на тему кібербезпеки протягом року для кращого розуміння. 12% українців упевнені, що знають достатньо: 6% добре розумілися на заходах безпеки й раніше, ще 6% відчутно покращили знання за останній рік.

Rakuten Viber провів опитування 26 січня 2024 року. В опитуванні в офіційному каналі "Viber Україна" взяли участь понад 50 тисяч користувачів. Методика дослідження - анонімне онлайн-опитування.

 

Теги: #опитування #viber #rakuten_viber

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