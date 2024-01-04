Телеком

16:25 04.01.2024

Асоціація IT Ukraine закликала Раду обговорити п'ять критичних ризиків законопроєктів про мобілізацію для IT-сектору

2 хв читати
Асоціація IT Ukraine закликала Раду обговорити п'ять критичних ризиків законопроєктів про мобілізацію для IT-сектору

Асоціація IT Ukraine заявляє про п'ять критичних ризиків для сектору та економіки країни в законопроєктах про мобілізацію (№10378 і №10379) і просить Верховну Раду обговорити з IT-спільнотою можливість доопрацювання цих документів.

"З ухваленням новацій законопроєктів зростає ризик, що IT-компанії України будуть змушені відкривати офіси в інших країнах і скорочувати кількість українських команд", - наголошується, зокрема, в повідомленні IT Ukraine у четвер.

До переліку зазначених ризиків асоціація внесла право керівника ТЦК і СП вносити до реєстру боржників інформацію про осіб і подальше обмеження їх у правах.

"Така норма створює значне корупційне підґрунтя і одночасно порушує громадянські права українців, що є неприпустимим", - вважають в IT Ukraine.

На думку асоціації, обмеження осіб, які перебувають за кордоном, в отриманні консульських послуг за відсутності військово-облікових документів суперечить ст.25 Конституції України.

"Вручення повісток, супровід військовозобов'язаних громадян до ТЦК, забезпечення проходження служби у військовому резерві тощо очікувано призведе до зменшення робочих місць в IT-індустрії", - критикують в IT Ukraine пункт про примус підприємств забезпечувати виконання громадянами військового обов'язку.

Крім того, асоціація назвала критичними ризиками пункти про перегляд Кабінетом Міністрів порядку бронювання військовозобов'язаних упродовж місяця після ухвалення закону та пункти про обов'язок громадян реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста.

IT Ukraine пропонує долучитися до робочої групи над законопроєктами для забезпечення балансу інтересів держави та бізнесу, ідеться у зверненні.

 

Теги: #it #мобілізація #it_ukraine

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:55 03.01.2024
Профільний комітет Ради законопроєкт про мобілізацію розглядатиме по блоках

Профільний комітет Ради законопроєкт про мобілізацію розглядатиме по блоках

17:05 02.01.2024
У ВР підготують компромісний варіант законопроєкту про мобілізацію - Кравчук

У ВР підготують компромісний варіант законопроєкту про мобілізацію - Кравчук

10:43 29.12.2023
Порошенко про мобілізацію: владі, армії та суспільству треба обʼєднатися і показати, що ми здатні вирішувати проблеми

Порошенко про мобілізацію: владі, армії та суспільству треба обʼєднатися і показати, що ми здатні вирішувати проблеми

23:27 28.12.2023
Стефанчук про законопроєкт про мобілізацію: це початок дискусії, сподіваюся, ми вийдемо на правильне рішення

Стефанчук про законопроєкт про мобілізацію: це початок дискусії, сподіваюся, ми вийдемо на правильне рішення

20:45 27.12.2023
Омбудсмен Лубінець: У законопроєкті про мобілізацію є норми, що суперечать Конституції

Омбудсмен Лубінець: У законопроєкті про мобілізацію є норми, що суперечать Конституції

12:51 27.12.2023
Мінфін чекає від Міноборони та Генштабу на інформацію щодо необхідності дофінансування мобілізації з II кв.-2024

Мінфін чекає від Міноборони та Генштабу на інформацію щодо необхідності дофінансування мобілізації з II кв.-2024

21:23 26.12.2023
Військові та депутати мають визначитися щодо нових правил мобілізації - Зеленський

Військові та депутати мають визначитися щодо нових правил мобілізації - Зеленський

21:21 26.12.2023
НАТО є фундаментом безпеки для України та Європи - Зеленський про нараду щодо роботи з НАТО

НАТО є фундаментом безпеки для України та Європи - Зеленський про нараду щодо роботи з НАТО

20:33 26.12.2023
"Батьківщина" не голосуватиме за законопроєкт про мобілізацію в наявному варіанті - Тимошенко

"Батьківщина" не голосуватиме за законопроєкт про мобілізацію в наявному варіанті - Тимошенко

15:28 26.12.2023
Залужний: Питання відстрочок від мобілізації не в моїй компетенції

Залужний: Питання відстрочок від мобілізації не в моїй компетенції

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За атакою на "Київстар" стоїть хакерське угруповання Sandworm - СБУ

Українські телеканали розглядають можливість зміни формату єдиного телемарафону

Українська кіберармія зупинила роботу платіжних терміналів Евотор в РФ

Напередодні нового року поштові відділення працюватимуть в особливому режимі, 1 січня - майже у всіх вихідний

IT-армія атакувала найбільшу ERP-систему в Росії і зупинила її роботу

ОСТАННЄ

Голова VEON планує наприкінці січня продовжити переговори з українською владою

За атакою на "Київстар" стоїть хакерське угруповання Sandworm - СБУ

Цукерберг продав акції Meta на $428 млн у листопаді-грудні

SpaceX запустила супутники, що дадуть змогу підключати мобільні

Українські телеканали розглядають можливість зміни формату єдиного телемарафону

Квоти використання української мови для теле- і радіомовлення підвищилися з 1 січня 2024 року

Українська кіберармія зупинила роботу платіжних терміналів Евотор в РФ

Turkcell продає lifecell та інші українські активи французькій NJJ Capital

Напередодні нового року поштові відділення працюватимуть в особливому режимі, 1 січня - майже у всіх вихідний

Робочі місця, які поки що не забере ШІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА