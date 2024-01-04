Асоціація IT Ukraine закликала Раду обговорити п'ять критичних ризиків законопроєктів про мобілізацію для IT-сектору

Асоціація IT Ukraine заявляє про п'ять критичних ризиків для сектору та економіки країни в законопроєктах про мобілізацію (№10378 і №10379) і просить Верховну Раду обговорити з IT-спільнотою можливість доопрацювання цих документів.

"З ухваленням новацій законопроєктів зростає ризик, що IT-компанії України будуть змушені відкривати офіси в інших країнах і скорочувати кількість українських команд", - наголошується, зокрема, в повідомленні IT Ukraine у четвер.

До переліку зазначених ризиків асоціація внесла право керівника ТЦК і СП вносити до реєстру боржників інформацію про осіб і подальше обмеження їх у правах.

"Така норма створює значне корупційне підґрунтя і одночасно порушує громадянські права українців, що є неприпустимим", - вважають в IT Ukraine.

На думку асоціації, обмеження осіб, які перебувають за кордоном, в отриманні консульських послуг за відсутності військово-облікових документів суперечить ст.25 Конституції України.

"Вручення повісток, супровід військовозобов'язаних громадян до ТЦК, забезпечення проходження служби у військовому резерві тощо очікувано призведе до зменшення робочих місць в IT-індустрії", - критикують в IT Ukraine пункт про примус підприємств забезпечувати виконання громадянами військового обов'язку.

Крім того, асоціація назвала критичними ризиками пункти про перегляд Кабінетом Міністрів порядку бронювання військовозобов'язаних упродовж місяця після ухвалення закону та пункти про обов'язок громадян реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста.

IT Ukraine пропонує долучитися до робочої групи над законопроєктами для забезпечення балансу інтересів держави та бізнесу, ідеться у зверненні.