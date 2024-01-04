Голова VEON планує наприкінці січня продовжити переговори з українською владою

CEO VEON Group, материнської компанії найбільшого українського оператора зв'язку "Київстар", Каан Терзіоглу наприкінці січня планує знову приїхати до Києва, щоб зустрітися з командою і продовжити діалог з українською владою, повідомив він в інтерв'ю "Forbes Україна".

"Я сподіваюся, що ми зустрінемося з багатьма стейкхолдерами, в тому числі з українським урядом, але не тільки", - зазначив Терзіоглу.

Він додав, що під час першого візиту, в жовтні минулого року, не зміг поговорити із заступником глави Офісу президента Ростиславом Шурмою, який з липня минулого року публічно заявляв про можливість націоналізації "Київстару", і сподівається, що це вдасться зробити під час майбутнього візиту.

"Коли з'явилися чутки, і пан Шурма дав свої інтерв'ю, це суттєво вплинуло на обсяги торгів і вартість акцій. Зараз шоковий стан минув, але ми втратили майже 30% вартості наших акцій протягом того періоду", - констатував CEO VEON.

Коментуючи арешт 47,85% акцій "Київстару", що можна порівняти з часткою Letter One у VEON, Терзіоглу повідомив, що подано апеляцію, і висловив сподівання, що арешт знімуть і це допоможе заспокоїти міжнародних інвесторів. Він наголосив, що VEON є власником усіх 100% акцій "Київстару", а Letter One, за його інформацією, дистанціювалася від співвласників Михайла Фрідмана й Петра Авена, які потрапили під міжнародні санкції, і сама не є об'єктом таких міжнародних санкцій.

За словами CEO VEON, арешт акцій "Київстар" не впливає на діяльність компанії, здатність працювати й обслуговувати мережі. "Арешт зачіпає лише можливість отримувати дивіденди або передавати акції від одного власника до іншого", - пояснив Терзіоглу.

Раніше повідомлялося, що Шевченківський райсуд Києва зменшив пакет заарештованих акцій ПрАТ "Київстар" з 99,994654% до 47,85%, а заарештовану частку ТОВ "Лайфселл" - зі 100% до 19,8% у рамках забезпечувальних заходів у відкритій наприкінці вересня справі проти співвласника "Альфа-Груп" Михайла Фрідмана. Такі зміни у винесеній раніше ухвалі від 4 жовтня він зробив на підставі клопотання прокурора Офісу генерального прокурора у зв'язку з опискою. Щодо решти заарештованих активів суд підтвердив правильність їх первісного опису. Під арештом залишаються, зокрема, 100% корпоративних прав чотирьох афілійованих із "Київстаром" компаній, зокрема Kyivstar.Tech (100%), Helsi (69,99%), "Юкрейн Тауер Компані" (100%) і "Вимпелком Глобал Сервісиз Україна" (100%).