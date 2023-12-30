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18:55 30.12.2023

Напередодні нового року поштові відділення працюватимуть в особливому режимі, 1 січня - майже у всіх вихідний

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Напередодні нового року поштові відділення працюватимуть в особливому режимі, 1 січня - майже у всіх вихідний

Поштові відділення 31 грудня та 1 січня працюватимуть в особливому режимі, деякі відділення - за скороченим графіком, деякі будуть повністю зачинені на вихідний, повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Напередодні Нового року поштові відділення змінюють графік роботи. У деякі дні відділення працюватимуть за скороченим графіком або будуть повністю закриті на вихідний", - ідеться в повідомленні Мінреінтеграції в телеграм-каналі в суботу ввечері.

Як повідомляється, "31 грудня всі відділення "Укрпошти" в Україні працюватимуть за звичайним графіком. При цьому 1 січня відділення будуть закриті".

"Відділення "Нової пошти" 31 грудня працюватимуть із 09:00 до 17:00. Понеділок, 1 січня, - вихідний", - зазначено в повідомленні Мінреінтеграції. "Але оновлений графік роботи стосується не всіх відділень, є винятки. У компанії зазначили, що деякі поштові відділення працюватимуть за індивідуальним графіком", з яким можна ознайомитися на сайті компанії.

Теги: #пошта #новий_рік #графік_роботи

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