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15:30 27.12.2023

IT-армія атакувала найбільшу ERP-систему в Росії і зупинила її роботу

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IT-армія атакувала найбільшу ERP-систему в Росії і зупинила її роботу

IT-армія паралізувала роботу однієї з найбільших ERP-систем у Росії - 1С-Рарус, серед користувачів якої - такі технологічні гіганти та спонсори війни, як "Татнефть" та ВТБ.

"Мінус EPR-система в росії. ІТ-армія паралізувала роботу 1С-Рарус. Одна з найбільших ERP-систем у росії зупинила роботу через атаки української ІТ-армії", - ідеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що 1С-Рарус налічує 150 тис. користувачів.

Унаслідок кібератаки клієнти 1С-Рарус не можуть використовувати бухгалтерські сервіси і працювати на повну силу. У магазинах і на заправках неможливо здійснити оплату, оскільки не працюють каси, що завдасть мільйонних збитків російській економіці, зазначають у Мінцифри.

Теги: #рф #кібератака #сервіси #it_армія

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