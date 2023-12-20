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09:19 20.12.2023

"Київстар" повідомив про складнощі з голосовим зв'язком і застосунком на заході й півдні України

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"Київстар" повідомив про складнощі з голосовим зв'язком і застосунком на заході й півдні України

Найбільший український оператор зв'язку "Київстар" повідомив про складнощі з голосовим зв'язком і використанням мобільного застосунку в низці міст на заході та півдні України в середу вранці.

"Шановні абоненти, ми знаємо, що зараз виникають складнощі з голосовим зв'язком і роботою мобільного застосунку в низці міст на заході й півдні України. Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше. Перепрошуємо за незручності", - йдеться в повідомленні компанії в соцмережі "Фейсбук".

Користувачі пишуть у коментарях під дописом, що зв'язку немає у Львові, зникає в Рівненській і Миколаївській, Кіровоградській і Сумській областях. Водночас у Тернополі й Вінниці все працює. Деякі користувачі також повідомили про проблеми з "домашнім інтернетом" у Дніпрі.

Раніше "Київстар" відновив швидкісний мобільний інтернет у метрополітені Києва й Харкова. У компанії заявили, що планують досягти повної стабілізації в наданні послуг до кінця тижня.

Після збою рано-вранці 12 грудня, спричиненого масштабною кібератакою, "Київстар" почав відновлювати послуги голосового зв'язку ввечері 13 грудня, за добу в окремих регіонах знову запрацював мобільний інтернет від компанії, а про його повне відновлення загалом у країні компанія повідомила ввечері 15 грудня.

17 грудня "Київстар" відновив надання послуг голосового зв'язку, зокрема в роумінгу, мобільну передачу даних, послуги "Домашнього інтернету", послуги віртуальної приватної мережі (VPN) і розпочав відновлення доступу до послуг M2M (Machine-to-Machine) для бізнес-клієнтів. Доступ до послуг SMS, зокрема в міжнародному роумінгу, а також M2M "Київстар" відновив 18 грудня.

 

 

Теги: #звязок #київстар #збій

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