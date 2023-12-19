Телеком

11:41 19.12.2023

"Київстар" відновив швидкісний мобільний інтернет у метрополітені Києва та Харкова

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"Київстар" відновив швидкісний мобільний інтернет у метрополітені Києва та Харкова

Найбільший український оператор зв'язку "Київстар" станом на 10:00 19 грудня відновив швидкісний мобільний інтернет у метрополітені Києва, а раніше мобільний інтернет було відновлено в метро Харкова, повідомила пресслужба компанії у вівторок.

"Відновлено роботу інформаційної системи "Мій Київстар", у якій абоненти можуть подивитися залишки на рахунках. Телеком-мережа "Київстару" практично ввійшла в період стабілізації", - ідеться в повідомленні.

На підконтрольній Україні території 99% базових станцій - у працездатному стані, а клієнтам доступні всі основні базові сервіси: послуги зв'язку та мобільного інтернету, SMS, послуги міжнародного голосового роумінгу тощо, зазначено в повідомленні пресслужби мобільного оператора.

Крім того, відновили більшість сервісів магазини "Київстар".

Зазначається, що "Київстар" продовжує покращувати роботу послуги "Домашній інтернет" у Києві та інших містах, також планує найближчим часом поступово зняти обмеження у швидкості мобільного інтернету.

"Фахівці "Київстару" працюють над запуском швидкісного мобільного інтернету в роумінгу і планують запустити цю послугу для українських абонентів у Німеччині, Чехії, Польщі та низці інших країн уже найближчим часом", - зазначено в повідомленні.

Для стабілізації роботи послуг компанія залучила весь наявний технічний персонал, а також міжнародних партнерів зі Швеції, Ірландії, США, Китаю, Фінляндії та інших країн, уточнили в пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що "Київстар" розраховує досягти повної стабілізації в наданні послуг до кінця тижня.

Після збою вранці 12 грудня, спричиненого масштабною кібератакою, "Київстар" почав відновлення послуг голосового зв'язку ввечері 13 грудня, за добу в окремих регіонах почав знову працювати мобільний інтернет від компанії, а про його повне відновлення загалом у країні компанія повідомила ввечері 15 грудня.

17 грудня "Ківестар" відновив надання послуг голосового зв'язку, зокрема в роумінгу, мобільну передачу даних, послуги "Домашнього інтернету", послуги віртуальної приватної мережі (VPN) і почав відновлення доступу до послуг M2M (Machine-to-Machine) для бізнес-клієнтів. Доступ до послуг SMS, зокрема в міжнародному роумінгу, а також M2M "Київстар" відновив 18 грудня.

Теги: #київстар

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