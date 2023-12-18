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18:03 18.12.2023

Мінцифри оновить інтерфейс застосунку "Дія" і впровадить у нього ШІ-асистента

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Мінцифри оновить інтерфейс застосунку "Дія" і впровадить у нього ШІ-асистента

Мінцифри працює над оновленням дизайну застосунку "Дія" і планує створити в ньому асистента зі штучним інтелектом, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю "24 каналу" в понеділок.

"У нас буде оновлення дизайну "Дії". Ми давно цього не робили і це буде, напевне, перше таке велике оновлення", - сказав Федоров.

Він додав, що в "Дії" буде багато нових послуг, тому необхідно зробити інтерфейс застосунку зручнішим для користувачів.

Віцепрем'єр анонсував послугу внесення змін про ФОП. Додасться автоматичне оновлення даних про ФОП: у "Дії" в кілька кліків можна буде змінити прізвище, КВЕДи або контактну інформацію.

Крім того, планується впровадження послуги "єПідприємець" - комплексний сервіс, який розробляло НАЗК. Він об'єднує вісім послуг для бізнесу, які буде можливо отримати за однією заявою.

Буде також запущено послугу отримання кваліфікаційних документів для моряків та оновлено карту укриттів про Пункти незламності.

 

Теги: #дія #мінцифри

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