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17:14 18.12.2023

"Київстар" розраховує досягти повної стабілізації в наданні послуг до кінця тижня - президент компанії

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"Київстар" розраховує досягти повної стабілізації в наданні послуг до кінця тижня - президент компанії

Найбільший український оператор зв'язку "Київстар" розраховує досягти повної стабілізації в наданні послуг до кінця тижня, після чого оголосить про програму компенсацій, повідомив президент компанії Олександр Комаров у відеозверненні на фейсбук-сторінці.

"Ми досягли суттєвого прогресу після найбільшої у світі хакерської атаки Росії на цивільну інфраструктуру. Голосові послуги працюють без обмежень, як в Україні, так і за кордоном. Послуги мобільного інтернету працюють з обмеженням за швидкістю і наразі лише в Україні", - сказав він.

"Київстар" працює, щоб повернути мобільний інтернет у метро Києва і стабілізувати надання послуг фіксованого інтернету для дому.

За словами Комарова, у суботу-неділю фахівці "Київстару" відновили нові частини інфраструктури та суттєво покращили якість мобільного інтернету.

"Розглядаємо можливість крок за кроком прибирати обмеження", - уточнив Комаров.

Очільник мобільного оператора зазначив, що компанія фокусується на відновленні повноцінної роботи всіх каналів обслуговування клієнтів: від монобрендових магазинів до застосунку "Мій Київстар".

Він нагадав, що в разі складнощів із підключенням до мережі, необхідно перезавантажити телефон або вибирати в його налаштуваннях мережу "Київстар" вручну.

Комаров повторно вибачився перед клієнтами компанії та подякував за підтримку.

Як повідомлялося, після збою рано вранці 12 грудня, спричиненого масштабною кібератакою, "Київстар" почав відновлення послуг голосового зв'язку ввечері 13 грудня, за добу в окремих регіонах почав знову працювати мобільний інтернет від компанії, а про його повне відновлення загалом у країні компанія повідомила ввечері 15 грудня.

17 грудня "Київстар" відновив надання послуг голосового зв'язку, зокрема в роумінгу, мобільне передавання даних, послуги "Домашнього інтернету", послуги віртуальної приватної мережі (VPN) і почав відновлення доступу до послуг M2M (Machine-to-Machine) для бізнес-клієнтів. Доступ до послуг SMS, зокрема в міжнародному роумінгу, а також M2M "Київстар" відновив 18 грудня.

 

Теги: #київстар #комаров

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