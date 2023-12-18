"Київстар" з 11:00 відновив доступ до послуг SMS

Найбільший український оператор зв'язку "Київстар" станом на 11:00 понеділка, 18 грудня, відновив доступ до послуг SMS, зокрема в міжнародному роумінгу, повідомила пресслужба компанії.

"Клієнтам також доступні послуги голосового зв'язку, мобільна передача даних, послуга "Домашнього інтернету". Розпочато відновлення доступу до послуг M2M для бізнес-клієнтів", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в деяких населених пунктах, зокрема в Києві, все ще виникають локальні труднощі з доступністю "Домашнього інтернету".

"Компанія залучила весь наявний персонал, зокрема з інших регіонів і областей, для якнайшвидшого відновлення роботи послуги", - уточнили в компанії мобільного оператора.

Зазначається, що технічні роботи відбуваються поступово, з дотриманням усіх вимог безпеки.

У "Київстарі" також нагадали, що якщо SIM-картка не реєструється в мережі, необхідно перезавантажити телефон або ввімкнути і вимкнути "авіарежим". Крім того, допомагає вибір мережі "Київстар" у налаштуваннях телефону.

Нарахування бонусів і компенсацій абонентам, які не могли користуватися послугами зв'язку через хакерську атаку, буде здійснено лише після повної стабілізації роботи мережі та запуску всіх послуг. Просимо очікувати офіційної інформації від компанії, запевнили в "Київстарі".

Як повідомлялося, після збою рано-вранці 12 грудня, спричиненого масштабною кібератакою, "Київстар" розпочав відновлення послуг голосового зв'язку ввечері 13 грудня, за добу в окремих регіонах знову запрацював мобільний інтернет від компанії, а про його повне відновлення загалом у країні компанія повідомила ввечері 15 грудня.