Послугу національного роумінгу для абонентів "Київстар" тимчасово заблоковано за запитом СБУ - Держспецзв'язку

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій тимчасово заблокував послугу національного роумінгу для абонентів "Київстар" за запитом Служби безпеки України (СБУ), повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) в телеграм-каналі.

"Щоб уникнути перевантаження мереж інших операторів, за запитом СБУ, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій видав розпорядження про тимчасове блокування послуги національного роумінгу для абонентів "Київстару", - зазначено в повідомленні.

Фахівці CERT-UA досліджують кібератаку на мережу телеком-оператора "Київстар", унаслідок якої було заблоковано роботу основних сервісів технологічної мережі компанії та виник масштабний збій із наданням послуг мобільного зв'язку й інтернету користувачам.

"Фахівці урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв'язку, разом із колегами з СБУ та представниками телеком-оператора працюють над дослідженням кіберінциденту", - повідомили в Держспецзв'язку.

Зазначено, що відповідальність за здійснення кібератаки взяло на себе одне з російських угруповань, діяльність якого пов'язують із головним управлінням генштабу сил РФ (колишнє ГРУ).

"Це вкотре підтверджує використання росією кіберпростору як одного з доменів війни проти України", - наголосили в Держспецзв'язку.

Крім того, повідомляється, що Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО закликав громадян зберігати спокій і максимально використовувати Wi-Fi, а громадські заклади - зробити власні мережі Wi-Fi доступними для всіх користувачів.

Джерело: https://t.me/dsszzi_official/6574