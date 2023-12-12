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20:25 12.12.2023

Стартові пакети lifecell стали продавати "з рук" за ціною, вищою за рекомендовану

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Стартові пакети lifecell стали продавати "з рук" за ціною, вищою за рекомендовану

В умовах збою в роботі найбільшого мобільного оператора "Київстар" стартові пакети lifecell почали продавати за ціною, вищою за рекомендовану, через дошки оголошень і "з рук", повідомила пресслужба компанії у фейсбуці.

"Нам повідомили, що стартові пакети lifecell почали продавати за ціною значно вищою, ніж рекомендована. Це продаж через дошки оголошень і так званий продаж "з рук", - сказано в повідомленні.

У компанії запевнили, що стартові пакети є в достатній кількості в наявності у фірмових магазинах і в офіційних точках продажу, ціни на них не змінювалися і відповідають рекомендованим.

"Також, з огляду на попит, ми збільшуємо обсяг поставок, тож має вистачити всім", - запевнили у lifecell.

 

 

 

Теги: #продаж #ажіотаж #lifecell

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