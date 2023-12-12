Телеком

18:34 12.12.2023

IT-інфраструктуру "Київстару" частково зруйновано - Комаров

1 хв читати
IT-інфраструктуру "Київстару" частково зруйновано - Комаров

Кібератака на мережу найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар" частково зруйнувала IT-інфраструктуру компанії, повідомив президент компанії Олександр Комаров в ефірі національного телемарафону у вівторок.

"Дуже потужна хакерська атака на інтелектуальну інфраструктуру компанії, частково зруйнована ІТ-інфраструктура. Тому наразі ми опрацьовуємо питання про те, скільки часу займе відновлення. Жодних стейтментів ми ще не робили", - пояснив він.

Комаров зазначив, що мета цієї атаки полягала в тому, щоб максимально, наскільки це можливо, зруйнувати ІТ-інфраструктуру "Київстару".

"І я так скажу, вони цієї мети частково досягли",- зазначив Комаров.

Раніше в "Київстарі" запевнили, що внаслідок хакерської атаки дані абонентів не скомпрометовано.

Як повідомлялося, "Київстар" працює над усуненням наслідків потужної кібератаки, унаслідок якої абоненти компанії не мають доступу до інтернету й не можуть скористатися послугами зв'язку.

Служба безпеки України повідомила про відкриття кримінального провадження за фактами кібератаки на "Київстар". Одна з версій, яку нині вивчають слідчі, що за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ.

Теги: #київстар #комаров

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:24 12.12.2023
Ощадбанк одразу почав реагувати на збої в "Київстарі" й взявся усувати наслідки - заступник голови

Ощадбанк одразу почав реагувати на збої в "Київстарі" й взявся усувати наслідки - заступник голови

17:34 12.12.2023
Через збій у роботі "Київстару" в Черкасах частково не працює система оповіщення про тривогу - голова ОВА

Через збій у роботі "Київстару" в Черкасах частково не працює система оповіщення про тривогу - голова ОВА

16:02 12.12.2023
Збій у роботі "Київстару" на дії українських військових не вплинув - Сухопутні війська

Збій у роботі "Київстару" на дії українських військових не вплинув - Сухопутні війська

15:46 12.12.2023
НБУ працює в штатному режимі, незважаючи на збій "Київстару"

НБУ працює в штатному режимі, незважаючи на збій "Київстару"

15:08 12.12.2023
СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на "Київстар", одна з версій - за атакою стоять спецслужби РФ

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на "Київстар", одна з версій - за атакою стоять спецслужби РФ

14:59 12.12.2023
Збій у роботі "Київстару" не впливає на сталість роботи системи оповіщення про повітряну тривогу в Києві - КМДА

Збій у роботі "Київстару" не впливає на сталість роботи системи оповіщення про повітряну тривогу в Києві - КМДА

14:07 12.12.2023
Термінів відновлення сервісів "Київстар" наразі не встановлено - Комаров

Термінів відновлення сервісів "Київстар" наразі не встановлено - Комаров

12:56 12.12.2023
"Київстар" працює із правоохоронцями, щоб уникнути повторення збою

"Київстар" працює із правоохоронцями, щоб уникнути повторення збою

12:49 12.12.2023
"Київстар" пояснює збій у мережі хакерською атакою, дані абонентів не скомпрометовані

"Київстар" пояснює збій у мережі хакерською атакою, дані абонентів не скомпрометовані

12:27 12.12.2023
Глава МВС: У зв'язку зі збоєм у роботі оператора "Київстар" українці можуть звернутися по допомогу до поліцейських, нацгвардійців і прикордонників

Глава МВС: У зв'язку зі збоєм у роботі оператора "Київстар" українці можуть звернутися по допомогу до поліцейських, нацгвардійців і прикордонників

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на "Київстар", одна з версій - за атакою стоять спецслужби РФ

Термінів відновлення сервісів "Київстар" наразі не встановлено - Комаров

"Київстар" пояснює збій у мережі хакерською атакою, дані абонентів не скомпрометовані

У роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний технічний збій

Кабмін призначив Юрія Мироненка головою Держспецзв'язку

ОСТАННЄ

Абоненти lifecell зазнають труднощів із поповненням рахунку, а також під час використання застосунку та сайту компанії

Vodafone повідомив про тимчасові труднощі з доступом до застосунку My Vodafone

У роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний технічний збій

Японський технологічний гігант Rakuten планує запустити власну ШІ-модель

Фахівці NASA повернули до роботи телескоп Hubble

У застосунку "Дія" незабаром буде доступна послуга онлайн перереєстрації авто

Apple перейде на акумулятори для iPhone індійського виробництва

Експертна комісія Держкіно визначила трьох претендентів на отримання гранту президента України в галузі кінематографії у 2024 році

Цукерберг продав акції Meta на $185 млн, уперше за два роки

Кабмін призначив Юрія Мироненка головою Держспецзв'язку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА