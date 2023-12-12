IT-інфраструктуру "Київстару" частково зруйновано - Комаров

Кібератака на мережу найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар" частково зруйнувала IT-інфраструктуру компанії, повідомив президент компанії Олександр Комаров в ефірі національного телемарафону у вівторок.

"Дуже потужна хакерська атака на інтелектуальну інфраструктуру компанії, частково зруйнована ІТ-інфраструктура. Тому наразі ми опрацьовуємо питання про те, скільки часу займе відновлення. Жодних стейтментів ми ще не робили", - пояснив він.

Комаров зазначив, що мета цієї атаки полягала в тому, щоб максимально, наскільки це можливо, зруйнувати ІТ-інфраструктуру "Київстару".

"І я так скажу, вони цієї мети частково досягли",- зазначив Комаров.

Раніше в "Київстарі" запевнили, що внаслідок хакерської атаки дані абонентів не скомпрометовано.

Як повідомлялося, "Київстар" працює над усуненням наслідків потужної кібератаки, унаслідок якої абоненти компанії не мають доступу до інтернету й не можуть скористатися послугами зв'язку.

Служба безпеки України повідомила про відкриття кримінального провадження за фактами кібератаки на "Київстар". Одна з версій, яку нині вивчають слідчі, що за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ.