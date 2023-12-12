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14:07 12.12.2023

Термінів відновлення сервісів "Київстар" наразі не встановлено - Комаров

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Термінів відновлення сервісів "Київстар" наразі не встановлено - Комаров

Найбільший український мобільний оператор "Київстар" працює над усуненням наслідків потужної кібератаки, внаслідок якої абоненти компанії не мають доступу до інтернету і не можуть скористатися послугами зв'язку. Однак терміни відновлення сервісів остаточно не встановлені, повідомив у відеозверненні президент "Київстару" Олександр Комаров.

"Війна з РФ має багато вимірів і один із них у кіберпросторі. На жаль, сьогодні вранці став об'єктом надпотужної кібератаки, внаслідок якої недоступні послуги зв'язку та доступу до інтернету. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно не встановлені. Працюємо над усуненням наслідків цієї атаки, щоб якомога швидше відновити зв'язок", - сказав президент компанії.

За його словами, для з'ясування обставин і наслідків протиправних дій у мережі, компанія залучила представників правоохоронних органів і спеціальних державних служб.

"Київстар" обов'язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора", - запевнив Комаров.

Він вибачився перед абонентами за тимчасові незручності та подякував абонентам за розуміння і підтримку.

Раніше "Київстар" пояснив збій у мережі хакерською атакою. У компанії запевнили, що дані абонентів не скомпрометовані.

Теги: #київстар #комаров

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