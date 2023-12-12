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08:24 12.12.2023

У роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний технічний збій

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У роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний технічний збій

У роботі Київстар, найбільшого мобільного оператора України, вранці у вівторок стався масштабний збій, абоненти повідомляють про відсутність мережі та Інтернету, Сайт оператора також недоступний, повідомляє Суспільне.

У компанії офіційно підтвердили технічний збій.

"Сьогодні в нашій мережі стався технічний збій, унаслідок якого можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет у частині абонентської бази. Фахівці компанії працюють над усуненням проблеми", - йдеться в повідомленні представника компанії Ірини Леличенко.

За відсутності мобільного зв'язку можна скористатися безкоштовною послугою національного роумінгу, уточнила представниця компанії.

 

 

 

Теги: #київстар #збій

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