У роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний технічний збій

У роботі Київстар, найбільшого мобільного оператора України, вранці у вівторок стався масштабний збій, абоненти повідомляють про відсутність мережі та Інтернету, Сайт оператора також недоступний, повідомляє Суспільне.

У компанії офіційно підтвердили технічний збій.

"Сьогодні в нашій мережі стався технічний збій, унаслідок якого можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет у частині абонентської бази. Фахівці компанії працюють над усуненням проблеми", - йдеться в повідомленні представника компанії Ірини Леличенко.

За відсутності мобільного зв'язку можна скористатися безкоштовною послугою національного роумінгу, уточнила представниця компанії.