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17:49 04.12.2023

Експертна комісія Держкіно визначила трьох претендентів на отримання гранту президента України в галузі кінематографії у 2024 році

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Експертна комісія Держкіно визначила трьох претендентів на отримання гранту президента України в галузі кінематографії у 2024 році

Експертна комісія Державного агентства з питань кіно визначила трьох претендентів на отримання гранту президента України молодим діячам у галузі кінематографії у 2024 році.

Згідно з повідомленням пресслужби Державного агентства з питань кіно, на розгляд експертної комісії було подано заявки від восьми претендентів на отримання грантів.

"Експертною комісією на конкурсній основі було прийнято рішення підтримати трьох претендентів на одержання трьох грантів президента України для створення і реалізації творчих проєктів у галузі кінематографії у 2024 році", - зазначили у відомстві.

Зокрема гранти отримають: режисер Андрій Рай - створення неігрового короткометражного фільму "ДоброВільні: Хроніки культурного волонтерства", розмір фінансування - 999,7 тис. грн; режисер Володимир Мула - створення неігрового повнометражного фільму "Країна мрій? Країна дій!", розмір фінансування - 1,6 млн грн; режисерка Аліна Панасенко- створення ігрового короткометражного фільму "Голос!", розмір фінансування - 995,4 тис. грн.

Теги: #грант #держкіно

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