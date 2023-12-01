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17:28 01.12.2023

Кабмін призначив Юрія Мироненка головою Держспецзв'язку

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Кабмін призначив Юрія Мироненка головою Держспецзв'язку

Кабінет Міністрів призначив Юрія Мироненка головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Як повідомила пресслужба Держслужби спецзв'язку в п'ятницю, Мироненко - військовослужбовець, командир ударної роти БпЛА. Має досвід корпоративного управління, глибоко розуміється на тематиці БпЛА. До призначення був командиром ударної роти БпЛА, яка працює на запорізькому напрямку.

Закінчив Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая (1994–2000 рр.). Здобув ступінь бакалавра за спеціальністю "Менеджмент" і ступінь магістра за спеціальністю "Міжнародна економіка".

Обіймав керівні посади в структурних підрозділах ПРАВЕКС БАНК, UKRSIBBANK BNP Paribas Group та ін. Працював фінансовим директором концерну "Стирол". З 2010 до 2015 року був генеральним директором ТОВ "Даймонд Сфір Груп", що працювало у сфері ІТ, логістики, будівництва, аграрного господарства.

З 2014 року - директор, а з 2016-го до жовтня 2023 року - голова правління Інституту суспільно-економічних досліджень (ІСЕД) - неурядового аналітичного центру, що супроводжує реформи в Україні.

Нагороджений нагрудним знаком "Срібний хрест".

Теги: #мироненко #держспецзвязку

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