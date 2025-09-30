Український та російський поет, письменник, колишній головний редактор українських радянських журналів "Ранок" і "Всесвіт" та російського радянського журналу "Огонёк" Віталій Коротич помер в Москві в понеділок на 90-му році життя, повідомив російський історик українського походження, ексдепутат Верховної Ради УРСР та СРСР, заступник голови правління Ради земляцтв України в РФ Віктор Мироненко, який також проживає у Москві.

"29 вересня у московській лікарні помер Віталій Олексійович Коротич. Він був людиною, людиною в усьому. За це його любили. За це його ненавиділи. Але рахунки зведені. Спочивай зі світом, дорогий наш друже", - написав Мироненко у Facebook у вівторок.

Коротич, 1936 р.н., лікар за освітою, почав друкувати свої поетичні та прозові твори українською та російською мовами 1958 року. З 1965 очолював правління Спілки письменників УРСР, в 80х рр був секретарем її правління, а також секретарем правління Спілки письменників СРСР. У 1966-67 рр був головним редактором українського журналу "Ранок", у 1978-86 рр - "Всесвіт". У 1986 році він став головним редактором російського журналу "Огонёк", який видавався у Москві, завдяки йому сягнув великої популярності та впливав на політичне життя СРСР в роки тзв "перебудови".

В 1985-90 рр Коротич був депутатом Верховної Ради УРСР 11 скликання, у 1989-91 рр - народним депутатом Верховної Ради СРСР від Харківського міського виборчого округу. За радянської влади був агентом КДБ СРСР та намагався впливати на українські організації в Канаді, При цьому відмовився засуджувати і допоміг деяким дисидентам.

У 90х роках був професором Бостонського університету (США), друкувався в російських ЗМІ, з 1998 року очолював редакційну раду українського тижневика "Бульвар". Отримав громадянство РФ, українського не мав. Постійно проживав у Москві. У 2011 році нагороджений українським орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Після початку російсько-української війни та окупації Криму у 2014 році неодноразово висловлював проросійські погляди, згодом був внесений до бази центру "Миротворець".