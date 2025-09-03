"Метінвест" реалізує металопрокат на 30% на ринку України і 70% відвантажує за кордон - СOО

Гірничо-металургійна група "Метінвест" на внутрішньому ринку України реалізовує 30% своєї металопродукції і 70% поставляє на зовнішні ринки, повідомив операційний директор (COO, chief operating officer) компанії Олександр Мироненко в інтерв’ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

"У метпідприємств десь 30% - це внутрішній ринок, 70% реалізується на зовнішніх ринках. Більша частина йде до європейських країн, які фактично мають спільний кордон з Україною, або у південно-східну Європу – туди відправляється основна частка нашого металопрокату. Також ми поставляємо прокат (в основному рулонний прокат) до країн Близького Сходу, до азіатських країн. Невелика частка чавуну відправляється до США, частка через порти відвантажується до Китаю", - пояснив співрозмовник агентства.

Стосовно залізорудної продукції він зазначив, що Китай є основним споживачем залізорудного концентрату та окатишів "Метінвесту". При цьому приблизно 60% залізорудного концентрату відвантажується до Китаю через українські порти.

Споживачами залізорудної сировини компанії також є країни Північної Європи, обсяги туди зростають протягом останніх 1,5 років, після суттєвого підвищення якості залізорудних окатишів "Метінвесту".

"Ми відвантажуємо до країн Північної Європи нашу залізорудну продукцію для того, щоб завойовувати там новий для нас ринок", - сказав Мироненко.

Топ-менеджер додав, що Північний ГЗК майже вийшов на довоєнні показники: у нього в роботі два кар'єри і повністю завантажена збагачувальна фабрика. У виробництві окатишів задіяні обидві випалювальні машини – ЛУРГІ 552А та ЛУРГІ 552В, які діють почергово, в залежності від завдань по випуску окатишів.

За його словами, Південний ГЗК теж зараз вийшов на довоєнні обсяги виробництва. Центральний ГЗК по видобутку працює нижче за довоєнні обсяги: там два кар'єри, на яких призупинений видобуток, але збагачувальна фабрика завантажена майже на 80% - на неї відправляється руда з інших кар'єрів і там збагачується.

Він додав, що Інгулецький ГЗК зараз фактично знаходиться у простої: "Там ведеться невеличкий видобуток руди і виробництво концентрату задля технологічних завдань - об'єми становлять до 40 тис. тонн на місяць, це такий підтримуючий режим".

Як повідомлялось, на початку серпня поточного року Об'єднаний гірничо-збагачувальний комбінат (ОГЗК) групи "Метінвест" у складі Центрального, Інгулецького та Північного ГЗК вивів на проєктну потужність Артемівський (ЦГЗК) і Ганнівський (ПГЗК) кар’єри та шахту ім.Колачевського (ЦГЗК).

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".