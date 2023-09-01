Зеленський презентував інноваційний освітній застосунок "Мрія" для школярів

У День знань президент України Володимир Зеленський у форматі відеоконференції з учнями та педагогами з майже 40 навчальних українських закладів і з-за кордону презентував унікальний цифровий проєкт "Мрія", який допоможе розкрити потенціал і таланти дитини.

Головною метою проєкту є надання дитині її особистого освітнього простору та унікального алгоритму розвитку, що відкриє можливість кожному українцю стати тим, ким він хоче бути.

Застосунок допомагатиме дитині, батькам і вчителям ефективніше орієнтуватися в навчальному процесі та поза його межами, вчасно вказуватиме, на що звернути увагу, чому присвятити більше часу. Він міститиме бібліотеку контенту, який потрібен саме цій дитині, інформацію про освітні програми, курси, відеоматеріали, позашкільні активності, олімпіади, гуртки.

"Застосунок рекомендуватиме те, що необхідно конкретній дитині, базуючись на її освітньому шляху, на її талантах, на тому, що можна окреслити як мрію вже зараз. Неважливо, який вік. Неважливо, яка географія. Головне, щоб дитині вдавалося", - розповів Зеленський.

Завдяки застосунку кожна дитина матиме своє портфоліо в освіті, де буде інформація про її досягнення та плани.

"Адже важливі всі досягнення, а не лише оцінки: участь в олімпіадах, волонтерство, власні проєкти, спортивні досягнення, тобто вся активність дитини, весь її потенціал", - пояснив глава держави.

"Мрія" матиме зручний інтерфейс, щоб стежити за графіком занять і позашкільних активностей дитини.

Крім того, в застосунку дитина може мати ID - унікальний цифровий дитячий документ для більшого захисту і можливостей у світі дорослих за аналогією з "Дією".

Батькам "Мрія" допомагатиме знати, чи перебуває їхня дитина в безпеці під час повітряних тривог. Для цього достатньо буде одного натискання в застосунку після того, як учитель завів дітей в укриття.

Також батьки зможуть бачити, у чому їхня дитина більш талановита, зрозуміти, у чому дитина потребує допомоги, а що їй вдається блискуче. Крім того, «Мрія» міститиме контент і для батьків, що сприятиме їхньому саморозвитку. Застосунок також даватиме змогу батькам отримувати зворотний зв'язок від учителя.

"Дуже важливо, що "Мрія" нарешті зробить життя вчителів легшим. Прибираємо максимум папірців. Усілякі форми, які зараз треба заповнювати. Максимум уваги вчителя – тому, щоб навчати, а не витрачати час", - зазначив Зеленський.

Крім того, завдяки застосунку вчитель зможе використовувати не лише стандартні матеріали для підготовки уроків, а й спеціальні курси. Це може зробити навчання цікавішим.

Як повідомив президент, до кінця поточного року заплановано розпочати ознайомлювальний процес із пілотним проєктом "Мрія" в тестових школах, а наступного року, після реалізації "пілоту", проєкт планують масштабувати на інші навчальні заклади України.

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міністр освіти Оксен Лісовий крок за кроком презентуватимуть кожну деталь проєкту.

"Усі мрії українців мають здійснюватися. І держава – це, відповідно, інструмент для цього. І я вже дуже вірю в нашу «Мрію». Бо найбільше хочу вірити у вас. У кожного й кожну. Хочу пишатися вами. Хочу, щоб українцям вдавалося. Усім, хто навчається, хто навчає і хто мріє як батько, як мати, що дитина зможе. Зможе знайти себе в житті", - підсумував Зеленський.