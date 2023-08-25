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Першу версію освітньої системи "Мрія" буде запущено наприкінці осені-взимку - Федоров

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Першу версію освітньої системи "Мрія" буде запущено наприкінці осені-взимку - Федоров

Першу версію освітньої системи "Мрія" запустять наприкінці осені-взимку, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Один із перших продуктів, який стосується цифровізації, ми нині над ним працюємо, це буде проєкт "Мрія"... Думаю, що вже наприкінці осені, можливо, взимку ми запустимо першу версію цього продукту. Упевнений, що він буде ще успішнішим, ніж "Дія", - сказав він на "Серпневій конференції" в п'ятницю.

За словами Федорова, завданням системи буде аналіз стандартів освіти, вчителів, контенту, який дитина споживає додатково, які в дитини цілі. Далі на основі штучного інтелекту система допомагатиме через розуміння освітньої траєкторії знаходити корисний контент.

Віцепрем'єр зазначив, що в "Мрії" будуть щоденники, контент, інформація про педагогів, можливості щодо пропозиції інновацій для закладів освіти, грантові можливості, а також якісна інформація про систему освіти. "Це можливість збирати якісну інформацію, щоб ухвалювати якісні управлінські рішення", - наголосив Федоров.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що система "Мрія" міститиме в собі всі необхідні послуги для дітей, їх виховання, освіти, розвитку і майбутнього.

Теги: #система #освіта #мрія

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