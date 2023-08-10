Телеком

16:13 10.08.2023

Рада зробила віртуальні активи та цифровий контент об'єктами цивільного права

2 хв читати
Рада зробила віртуальні активи та цифровий контент об'єктами цивільного права

Верховна Рада ухвалила в цілому два законопроєкти, згідно з якими віртуальні активи і цифровий контент належать до об'єктів цивільного права і на них поширюються норми регулювання Цивільного кодексу України.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, за відповідні законопроєкти №6447 і №6576 на пленарному засіданні 10 серпня віддано 271 і 277 голосів за необхідного мінімуму 226.

"До ухвалення законодавства системі не було зрозуміло, що таке "віртуальний актив". Тому ми працювали над тим, щоб зробити "віртуальні речі" такою ж сутністю, як, наприклад, мобільний телефон. І це вдалося. Тобто зараз у нас прописано, що таке "цифрова річ" і які ознаки вона має, яке правове регулювання до неї може застосовуватися", - прокоментував ухвалений закон заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков агентству "Інтерфакс-Україна".

Згідно з пояснювальною запискою до першого законопроєкту, запропоновано доповнити ст. ст. 177 і 179-1 Цивільного кодексу України поняттям "цифрові речі". До цифрових речей належать віртуальні активи, цифровий контент, облікові записи в онлайні, гроші та цінні папери, які існують винятково в цифровій формі.

Окрім визначення кола цифрових речей, у законопроєкті визначено основні постулати правового регулювання майнового обігу цифрових речей та закріплення можливості поширення положень щодо речей матеріального світу на цифрові речі.

Своєю чергою, згідно з євроінтеграційним законопроєктом №6576 визначається сфера цивільних правовідносин, виокремлюються суб'єктивні та об'єктивні критерії відповідності цифрового контенту (послуги) умовам укладеного договору, встановлюються правові наслідки ненадання цифрового контенту (послуги) за договором, а також невідповідності контенту (послуги). Крім того, визначаються підстави та правові наслідки відмови від договору, за яким надається цифровий контент (послуга).

Теги: #закон #it #віртуальні_активи #цифровий_контент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:52 09.08.2023
Рада посилила повноваження АМКУ

Рада посилила повноваження АМКУ

11:38 09.08.2023
Зеленський підписав закон про спрощення управління багатоквартирними будинками

Зеленський підписав закон про спрощення управління багатоквартирними будинками

12:19 31.07.2023
Зеленський підписав закон про надання правоохоронцям права збивати БПЛА в разі порушення ними повітряного простору України

Зеленський підписав закон про надання правоохоронцям права збивати БПЛА в разі порушення ними повітряного простору України

18:32 28.07.2023
Президент просить Раду відхилити закон про виділення 573,9 млн грн на завершення будівництва Музею Голодомору

Президент просить Раду відхилити закон про виділення 573,9 млн грн на завершення будівництва Музею Голодомору

19:42 26.07.2023
Зеленський підписав закон, який передбачає створення Держреєстру санкцій

Зеленський підписав закон, який передбачає створення Держреєстру санкцій

15:26 25.07.2023
Зеленський підписав закон про електронні акцизні марки

Зеленський підписав закон про електронні акцизні марки

11:46 19.07.2023
Зеленський підписав закон про запровадження випробувального терміну до пів року для контрактників, уперше прийнятих на військову службу

Зеленський підписав закон про запровадження випробувального терміну до пів року для контрактників, уперше прийнятих на військову службу

19:16 18.07.2023
Зеленський підписав закон про демобілізацію родичів загиблих або зниклих безвісти на війні

Зеленський підписав закон про демобілізацію родичів загиблих або зниклих безвісти на війні

15:32 11.07.2023
УСПП вимагає доопрацювання законопроєкту про захист інформаційної інфраструктури

УСПП вимагає доопрацювання законопроєкту про захист інформаційної інфраструктури

16:37 06.07.2023
Зеленський підписав гармонізований із принципами ЄС закон про захист прав споживачів

Зеленський підписав гармонізований із принципами ЄС закон про захист прав споживачів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Реалізація закону про медіа зменшить вплив великого бізнесу в цій сфері - голова Нацради з телерадіо

Голова Нацради з телерадіо Герасим'юк: Регулювання онлайну є світовою тенденцією

Держспецзв'язку просить військовослужбовців ЗСУ підвищити рівень захисту комп'ютерів у зв'язку з активізацією російських хакерів Armageddon

Міністр Ткаченко: ніхто не має наміру закривати Telegram

Мінцифри запустило послугу "єВідновлення" в "Дії", а банки – відповідні картки з кешбеком від 1% до 15%

ОСТАННЄ

Рада може законодавчо закріпити національний роумінг для сіл до 2 тис. осіб

ІТ-компанія ELEKS стала резидентом "Дія.Сity"

У застосунку "Київ Цифровий" стало можливим створювати QR-квитки з проїзних

"Нова пошта" запустила послугу адресного забору посилок у Литві

Україна розпочала роботу над правовим регулюванням ШІ

Герасим'юк: Розбудова загальнонаціонального державного цифрового мультиплексу наближається до завершення

В Україні напрацюють словник "небажаної" лексики та критерії неприпустимої до поширення в медіа інформації - Герасим'юк

Реалізація закону про медіа зменшить вплив великого бізнесу в цій сфері - голова Нацради з телерадіо

Нацрада з телерадіомовлення працює над реєстром медіасуб'єктів та електронним кабінетом - Герасим'юк

Голова Нацради з телерадіо Герасим'юк: Регулювання онлайну є світовою тенденцією

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА