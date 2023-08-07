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19:56 07.08.2023

Рада може законодавчо закріпити національний роумінг для сіл до 2 тис. осіб

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Рада може законодавчо закріпити національний роумінг для сіл до 2 тис. осіб

Законодавчо закріпити обов'язковий національний роумінг після закінчення воєнного стану для населених пунктів із кількістю мешканців менше ніж 2 тис. осіб, пропонує комітет Верховної Ради з цифрової трансформації у відповідному законопроєкті №9463 про вдосконалення окремих положень законодавства у сфері електронних комунікацій.

"Він (законопроєкт) дасть змогу людям користуватися 4G у селах завдяки нацроумінгу, моніторити швидкість інтернету та впливати на покращення зв'язку", - прокоментував цей законопроєкт віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі.

Зазначається, що відповідні зміни забезпечать наявність зв'язку під час подорожі країною незалежно від того, яким оператором користується абонент, якщо в населеному пункті є покриття хоча б одного мобільного оператора.

"Наразі в Україні 5529 населених пунктів, де присутній лише один оператор мобільного зв'язку, тобто, за даними Держстату, станом на 1 січня 2022 року 1,5 млн осіб у своєму виборі мобільного оператора змушені спиратися лише на фактор відсутності або наявності покриття в його населеному пункті", - ідеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Зазначається також, що він створить умови для поліпшення якості голосового зв'язку та забезпечення покриття 90% населення із середньою швидкістю передавання даних не менше ніж 2 Мбіт/с.

Крім того, документ офіційно визначить одним із показників якості швидкість передавання даних радіочастотами в діапазонах 900 МГц і дасть змогу людям тестувати її, повідомляючи про території, де є проблеми зі зв'язком, додав Федоров. Низька якість буде законною підставою, щоб перевірити зв'язок на локаціях і стимулювати операторів поліпшити його.

"Очікуємо, що більшість депутатів підтримають законопроєкт №9463, а поганий зв'язок піде в минуле", - наголосив Федоров.

Як повідомлялося, наприкінці липня цього року Верховна Рада ухвалила закон про дерадянізацію адміністративно-територіального устрою України. Згідно з ним населений пункт із переважно компактною забудовою та загальною чисельністю мешканців від 10 тисяч є містом, селище - населений пункт із переважно садибною забудовою та загальною чисельністю мешканців не менш як 5 тисяч, а село - це населений пункт із садибною забудовою, загальною чисельністю мешканців менше ніж 5 тисяч. Документ також запроваджує поняття "поселення" - компактне місце проживання людей за межами населеного пункту, яке не має сталого складу населення і не належить до категорії населеного пункту.

Джерела: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1865611

https://t.me/zedigital/3462

https://t.me/mintsyfra/4370

Теги: #рада #законопроєкт #нацроумінг

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