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07:22 03.08.2023

Україна розпочала роботу над правовим регулюванням ШІ

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Україна розпочала роботу над правовим регулюванням ШІ

Стратегічна сесія за участю експертів, урядовців, народних депутатів і юристів стала початком роботи над нормативним полем для штучного інтелекту (ШІ), на ній обговорювали шляхи, якими може йти Україна у сфері його правового регулювання, повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми повинні не відставати від всього світу, а очолити тренд ШІ. Розуміти, що відбувається, швидко реагувати та мати власну стратегію. Неможливо говорити про цифрову державу, якщо ми не формуємо прогресивну політику в напрямі штучного інтелекту та адженду для світу", - написав Федоров у своєму телеграм-каналі в середу.

За його словами, використання ШІ в Україні заплановано в різних сферах, зокрема, Мінцифри розробляє віртуального помічника в "Дії", завдання якого швидко знаходити відповіді на запитання користувачів. Крім того, ШІ допомагатиме Держстату обробляти й аналізувати дані, додав очільник Мінцифри.

Окремо Федоров відзначив користь ШІ у військових технологіях. За його словами, штучний інтелект допомагає фіксувати переміщення техніки та особового складу ворога, збивати ракети, ефективніше наводити на цілі БПЛА тощо.

"Створюємо умови, щоб топові міжнародні компанії, які займаються штучним інтелектом, приходили на український ринок", - додав Федоров.

 

 

 

Теги: #регулювання #ші

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