Кабмін зобов'язав держоргани адаптувати свої сайти для людей з інвалідністю - віцепрем'єр

Кабінет Міністрів України зобов'язав державні установи адаптувати свої сайти, онлайн-портали та додатки відповідно до держстандарту з веб-доступності для людей з інвалідністю, заявив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сьогодні в Україні 2,7 млн людей з інвалідністю. І через війну ця цифра зростатиме. Тому продовжуємо будувати зручну державу з онлайн-сервісами, доступними для кожного українця", - написав Федоров у своєму телеграм-каналі.

За його словами, відтепер сайти держорганів повинні мати аудіоописи, враховувати особливості читабельності тексту та розміщення картинок, дотримуватися правил перекладу жестовою мовою тощо.

Згідно з повідомленням Міністерства цифрової трансформації, рекомендації стосуватимуться не лише комп'ютерів, а й ноутбуків, планшетів та мобільних пристроїв.

Як повідомлялося, 15 лютого Рада безбар'єрності затвердила план заходів на 2023-2024 роки щодо реалізації Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. Згідно з представленим документом заплановано 472 проєкти з безбар'єрності, до виконання яких залучено 20 міністерств.

Національна стратегія зі створення безбар'єрного простору в Україні була розроблена з ініціативи першої леді Олени Зеленської та на виконання указу президента від 3 грудня 2020 року "Про забезпечення створення безбар'єрного простору в Україні".