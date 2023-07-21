Понад 60% населення світу використовує соціальні мережі - дослідження

Майже п'ять мільярдів людей, що становить трохи більше ніж 60% світового населення, активно користуються соціальними мережами, свідчать результати дослідження цифрової консалтингової фірми Kepios.

У ньому зазначається, що кількість користувачів соціальних мереж збільшилася на 3,7% порівняно з показниками 2022 року і наблизилася до числа всієї інтернет-аудиторії (5,19 млн осіб). Кількість часу, який люди проводять у соціальних мережах, також зросла: вона становила в середньому 2 години 26 хвилин за день.

Найактивніше проводять час у соцмережах жінки віком 16-24 роки, найменш активними є чоловіки 55-64 років.

Середньостатистичний користувач соцмереж має під'єднання до семи платформ, найпопулярнішими з яких є WhatsApp, Instagram і Facebook (належать компанії Meta, визнана в РФ екстремістською організацією і заборонена).

За даними дослідників, при цьому кількість часу, який люди проводять у соцмережах, суттєво залежить від регіону. Так, лише одна з 11 осіб у Східній та Центральній Африці використовує соціальні мережі. В Індії ж, яка наразі є найбільш густонаселеною країною світу, цей показник становить один до трьох.