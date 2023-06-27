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14:23 27.06.2023

Глава "Київстар" сподівається на завершення виходу Veon із РФ протягом місяця-двох

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Глава "Київстар" сподівається на завершення виходу Veon із РФ протягом місяця-двох

Завершення угоди з продажу групою Veon, до якої входить український оператор "Київстар", російської "дочки" "Вимпелком" затягнулося через непередбачувані складнощі, наразі його очікують протягом найближчих місяця-двох, повідомив президент "Київстару" Олександр Комаров.

"Крок щодо виходу з Росії виявився важким не лише з погляду ухвалення рішення, а й важким з погляду його реалізації... Але, сподіваюся, це питання вже одного-двох місяців, щоб завершити угоду", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Комаров нагадав, що ще рік тому "мав необачність" сказати, що неможливо, щоб настільки велика інфраструктурна компанія, як Veon, працювала одночасно і в Україні, і в Росії, проте керівництво компанії згодом ухвалило саме таке рішення, про яке було оголошено в листопаді минулого року.

Глава "Київстар" уточнив, що таке рішення означає відмовитися від половини бізнесу.

"Veon без Росії і Veon з Росією - це два абсолютно різні бізнеси. Це, я вважаю, дуже правильний крок, хоча й економічно важкий", - заявив Комаров.

Він додав, що під час відрядження до Вашингтона і роботи з командою Veon наголошував на важливості прискорення виходу з російського ринку.

"Тому що це питання наших інвестицій, нашої національної безпеки. Нам потрібна довіра українських інститутів і крок щодо виходу з Росії", - зазначив глава "Київстар".

За його словами, складність у здійсненні угоди полягає в узгодженні її з регуляторами різних країн, оскільки у Veon сім ліцензій, а також із введеними санкціями.

"Остання (перешкода), яку ми навіть не врахували, пов'язана з Euroclear. Ця угода (побудована) без грошей, це обмін боргами, щоб не платити нічого в російській федерації. Так ось Euroclear не може співпрацювати з деякими російськими інституціями, тому що у них є обмеження", - навів приклад Комаров.

"Коли ми вийдемо, потрібно буде зробити окреме інтерв'ю зі мною, з представниками Veon, щоб ми вам розповіли про цей трилер", - додав президент найбільшого українського оператора зв'язку.

Він наголосив, що наразі вся ситуація з роботою "Київстару" в Україні дуже прозора. "Тобто ми повністю вмонтовані в законодавче поле України і відповідаємо всім вимогам. Крім того, в рамках закону про воєнний стан ми повністю інтегровані в усі елементи національної безпеки - від управління мережами до кіберзахисту", - зазначив глава компанії.

Він також наголосив, що у Veon немає контролювального акціонера, а окрім підсанкційних осіб у структурі власності є і дуже шановані інвестори, такі як Prosperity Capital.

"Так склалася історична структура володіння цією компанією. У нас немає жодного впливу цих підсанкційних осіб і жодного зв'язку з ними. Вони повністю відрізані від Veon, відрізані від LetterOne, що володіє цими акціями", - констатував Комаров.

Коментуючи відкритого листа хедж-фонду Shah Capital, який володіє приблизно 4-5% акцій Veon, від кінця квітня цього року з пропозицією виокремити з Veon ще й "Київстар", президент компанії зазначив, що такою є позиція цього акціонера - він бачить локальні або міжнародні IPO операційних компаній як правильний розвиток подій.

"Це, безумовно, рано обговорювати на цій фазі під час війни, але мені персонально також здається, що це правильний розвиток подій. Тому що для того ж "Київстару" він дає змогу відзначити вартість, з одного боку, цієї компанії, а з іншого, вирішити або полегшити якісь структурні питання", - висловив свою думку Комаров.

Водночас він зазначив, що Veon цю пропозицію не коментував.

Як повідомлялося, Veon у листопаді минулого року заявив про домовленість продати свій російський бізнес "Вимпелком" локальним менеджерам на чолі з гендиректором російської компанії Олександром Торбаховим за 130 млрд рублів (близько $2,1 млрд) шляхом обміну боргів. Очікувалося, що угоду буде завершено до 1 червня 2023 року з можливістю продовження термінів закриття за певних умов. Також угода передбачає, що бізнес у Казахстані перейде під управління Veon.

Теги: #київстар #veon #комаров

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