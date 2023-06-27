Оформлення землевідведення для телеком-інфраструктури прискорилося вдвічі, але проблеми залишаються - президент "Київстар"

Останні кроки з дерегуляції привели до значного прискорення оформлення землевідведень для будівництва інфраструктурних об'єктів, водночас низка проблем залишається невирішеною і потребує подальших кроків, заявив президент найбільшого українського мобільного оператора "Київстар" Олександр Комаров.

"Є таке прислів'я, що апетит приходить під час їжі. Нам справді значно покращили умови. Але, безумовно, не всі. На оформлення землевідведення для будівництва нового сайту в нас наразі йде не рік, а майже шість місяців", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Комаров подякував за скорочення термінів землевідведення вдвічі Міністерству цифрової трансформації, Держспецзв'язку, депутатам та уряду.

"Однак хочеться, щоб ці шість місяців перетворилися на три. І ми над цим працюємо", - зазначив президент "Київстару".

За його словами, не врегульовано повністю питання погоджень із місцевими радами, які часто не вдається зібрати, а також залишаються проблеми оренди на ділянках або в будівлях, які належать державі.

"Там складна бюрократична процедура через Prozorro. Я - прихильник Prozorro. Але коли це лише декілька квадратних метрів, які цікавлять тільки одного у світі оператора, тому що його радіопланування саме в тому місці намалювало точку, в якій необхідно побудувати сайт для оптимального ефективного покриття, то це не конкурентна ситуація", - зазначив президент "Київстару".

На його думку, вирішити питання може використання норм закону про доступ до інфраструктури і перехід на автоматичні відносини з побудови інфраструктури.

"Мені здається, що це проблема не тільки телекому, а й, імовірно, проблема будівництва шляхів, електромереж тощо. Нам необхідна лібералізація, оскільки це суттєво прискорить побудову такої інфраструктури", - припустив він.