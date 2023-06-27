Глава "Київстар" допускає об'єднання інфраструктури після деокупації регіонів для якнайшвидшого їх відновлення

Процес відновлення телеком-інфраструктури на українських територіях після їхнього звільнення може бути ефективнішим, якщо три найбільші мобільні оператори зможуть домовитися про об'єднання зусиль і єдину мережу, вважає президент найбільшого українського мобільного оператора "Київстар" Олександр Комаров.

"... я дозволю собі таку спекуляцію: якщо завдання буде завтра відновити український зв'язок у Криму, то якщо три оператори побудують одну мережу, це буде в рази ефективніше і в рази швидше", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Це дуже хороший привід подумати, на яких нових засадах ми можемо співпрацювати там, де ми не конкуруємо", - додав глава "Київстару".

За його словами, оператори конкурують на полицях магазинів, у головах клієнтів, конкурують новими сервісами, однак у таких соціально важливих питаннях, як деокупація, відновлення, швидкість повернення України на певні території, співпраця важливіша за конкуренцію.

Коментуючи принцип build back better, задекларований під час відновлення країни, Комаров зазначив, що в українській телеком-інфраструктурі він не настільки актуальний, оскільки вона і без того дуже сучасна і будувалася для впровадження технологій 4G і 5G.

"Ми все будували на сучасному рівні і з найкращими глобальними вендорами. У нас (у телеком-індустрії – ІФ-У) немає такого, як із деякими гідроелектростанціями, що інфраструктурі сімдесят чи п'ятдесят років", - пояснив глава "Київстару".

На його думку, інфраструктура в Україні навіть більш сучасна і щільна, ніж у багатьох європейських країнах. "Тому що 94% за населенням покриття - це суттєвий показник для країни розміром, як Україна", - сказав Комаров.