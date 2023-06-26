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14:18 26.06.2023

"Київстар" продовжить вкладати у cloud і "Київстар ТБ", розраховує на швидке відновлення Big Data – президент компанії

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"Київстар" продовжить вкладати у cloud і "Київстар ТБ", розраховує на швидке відновлення Big Data – президент компанії

 Розвиток хмарних послуг залишається головним пріоритетом серед нових напрямів для найбільшого мобільного оператора України "Київстар", мета - посісти частку на ринку в майбутньому, коли він приноситиме достатню віддачу, заявив президент компанії Олександр Комаров.

"Сloud - це те, у що ми вкладаємо, незважаючи на те, що не отримуємо грошей. Ми розуміємо, що всі зараз працюють на якусь частку ринку в майбутньому", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, коли закінчиться пільговий період, частина клієнтів відмовиться, але більша частина залишиться, і компанія вже матиме базу, яка платить більш-менш регулярно.

"Cloud сьогодні - це номер один. У цьому напрямі ми сфокусовані і навіть хочемо розширювати співпрацю з хайперскейлерами - це великі провайдери хмарних сервісів, які займають домінувальні позиції на ринку хмарних послуг", - зазначив президент "Київстару".

За його словами, компанія співпрацює з такими хайперскейлерами як Microsoft, Amazon, Google.

Він додав, що розвивається також напрям Private cloud - створення послуг для великих бізнес-замовників, коли замовнику надається ізольоване середовище як сервіс. Така послуга релевантна насамперед для компаній та організацій у регульованих галузях (банки, державний сектор тощо), пояснив Комаров.

"Тобто в нас багато планів, які стосуються cloud. Це дуже комплементарний сервіс до того, що ми надаємо на сьогоднішній день номер один", - констатував він.

Президент компанії додав, що також розраховує на відновлення сервісу Big Data наприкінці цього року або на початку наступного до рівня 2021 року і потім їхнє зростання на 60-70% рік до року.

"У нас дуже добре зростає "Київстар ТБ". Ми багато в це інвестували, і "Київстар ТБ", як продукт, за 2022 рік змінився дуже суттєво", - зазначив також Комаров.

За його словами, на сьогодні в цьому сервісі вже 62% україномовного контенту. Іншим прикладом його розвитку він назвав пропозицію з унікальним дитячим контентом без оплат, багато навчального контенту.

"Ми багато вкладаємо в те, щоб там були найкращі прем'єри. Я очікую найближчим часом таку українську прем'єру, як "Люксембург, Люксембург" або будуть "Вартові Галактики-3". Продукт розвивається, він набирає базу, яка вже має більше мільйона споживачів. Незважаючи на рік війни, ми зросли майже на 28% у кількості споживачів", - повідомив глава "Київстару".

Характеризуючи ситуацію на різних сегментах ринку, він зазначив, що в роздрібному сегменті вона краща, ніж у B2B, уточнивши, що вже всередині роздрібного сегмента показники мобільного перевищують показники фіксованого, тому що він менш еластичний і навіть за умови зниження бази зростає.

"B2B стагнує, я б так сказав, через два фактори. Перший - це зменшення клієнтської бази, тому що кількість активних бізнесів суттєво знизилася. По-друге, у нас більшу частину зростання B2B-сегмента до війни становили нові бізнеси", - пояснив Комаров.

Він уточнив, що за проведеним компанією дослідженням серед корпоративних клієнтів 17% бізнесів призупинили свою діяльність (хоча частина планує її відновити), 23% - працюють із обмеженнями, а 60% працюють "майже на повну".

Щодо нових бізнесів, то, за словами президента "Київстару", наприклад, послуга Big Data на початку війни впала в рази, оскільки в кризу компанії відмовлялися від неї серед перших, хоча зараз уже відбувається відновлення.

Комаров також вказав на географічну консолідацію бізнесу. "У нас деякі регіони, особливо ризиковані, прикордонні, суттєво впали з погляду розвитку та бізнесу. Ми бачимо, як зменшується кількість активних, зареєстрованих бізнесів у Сумській області або Чернігівській області. На сьогодні понад третина бізнесу сконцентрована в Києві", - пояснив він.

Коментуючи рівень конкуренції на ринку, президент найбільшого мобільного оператора зазначив, що 2022-й рік був не показовим, тому що "пів року майже не було конкуренції як такої".

"Безумовно, "Київстар", згідно з дослідженнями, і це наше враження, є лідером за якістю. Безумовно, ми не йдемо в якийсь демпінг за ціною, тому що вважаємо, що найбільше LTE-покриття повинно чогось коштувати", - наголосив він.

Комаров уточнив, що навіть у 2022 році покриття LTE компанії зросло на 4%, і ці відсотки були дуже "важкими", оскільки необхідно було йти в сільську місцевість і будувати дуже багато нових сайтів (технічні майданчики, де розміщені базові станції - ІФ-У).

Як повідомлялося, "Київстар" у першому кварталі 2023 року збільшив гривневий виторг на 6% (у доларах зменшився на 17,2%) порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 8,346 млрд грн. Показник EBITDA зріс на 1% у гривні (у доларах зменшився на 21,2%) до аналогічного минулорічного періоду - до 4,921 млрд грн.

Абонентська база в першому кварталі 2023 року становила 24,3 млн, на 6,7% менше, ніж роком раніше, водночас кількість користувачів 4G за рік збільшилася на 4,2%, або 600 тис., - до 13,3 млн, і проникнення 4G в абонентській базі досягло 54,6%.

Теги: #київстар

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