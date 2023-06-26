Приєднання України без адаптації до роумінгової зони ЄС може коштувати індустрії EUR50 млн експортного виторгу - глава "Київстару"

Приєднання України до зони вільного роумінгу ЄС Roam like at home (RLAH) вимагає багатостороннього діалогу для пошуку формули, що максимально задовольнить клієнтів і збереже баланс мобільних операторів, інакше індустрія може втратити понад EUR50 млн експортного виторгу, вважає президент найбільшого українського мобільного оператора "Київстар" Олександр Комаров.

"...впроваджувати цю послугу отак у лоб (без адаптації до ситуації) не вірно. Вплив на валютний дохід України, за нашими розрахунками, буде приблизно мінус 50 мільйонів євро експортної виручки, яку ми отримуємо, як індустрія. Можливо, навіть трохи більше.", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Комарова, правила RLAH орієнтовані на те, що споживач проводить в іншій країні максимум 6-7 днів і витрачає максимум 5-10% від свого місячного обсягу даних або хвилин.

"У нашому випадку, на хвилиночку, 1,3 млн активних абонентів упродовж усього місяця перебувають за кордоном і понад 2 млн - щокварталу. Це кількість абонентів, які має оператор, наприклад, такої країни як Естонія. І ці споживачі за кордоном споживають на місяць стільки ж послуг, як удома", - акцентував увагу на відмінностях президент "Київстару".

Він вважає, що часу ще достатньо, щоб знайти правильне рішення і щоб потім не виникало питання про необхідність переносити терміни приєднання.

Серед можливих варіантів глава "Київстару" назвав часткову або поступову імплементацію законодавства, обмеження щодо використання пакетів із низькими тарифами з обмеженням періоду перебування, як це роблять європейські мобільні оператори, і з калькуляцією послуг за межами ліміту за комерційними принципами.

"Або диференціювати пакети, запровадивши різні підходи для пакетів, які починаються із середньоєвропейського ARPU (доходу від одного абонента на місяць – ІФ-У) понад EUR10 на місяць. У нас найдорожчий тарифний план передплати в "Київстар" дешевше 300+ грн. І це безлім. І якщо ми перекладемо його на європейське споживання, ми банкрут у цьому елементі", - пояснив Комаров.

Президент "Київстар" також зазначив, що сьогодні компанія перебуває у високій готовності імплементації в RLAH, надаючи комплексний пакет хвилин і мегабайт клієнтам за кордоном.

"У нас кількість хвилин, які використовують люди з-за кордону, це приблизно 60% від тієї кількості хвилин, які люди використовують в Україні - 230-240 хвилин на місяць у середньому. Це дуже багато! А хвилини коштують дорожче, ніж гігабайти. Ми намагаємося якось балансувати. Ми робимо все, щоб надати людям комплексний продукт, який дуже близький до європейських правил роумінгу", - констатував глава компанії.

За його словами, такі пільгові послуги призводять до того, що на деяких європейських ринках уже з'являються шахрайські схеми, коли картки "Київстару" пропонують для використання в роумінгу замість карт локальних операторів.

"Як громадянин, який дуже хоче, щоб Україна приєдналася до європейської сім'ї, я дуже "за". І, я думаю, що громадянська позиція всіх керівників операторів така сама", - наголосив Комаров.

"Але я все ж таки розраховую, що здоровий глузд переможе. Причому, з усіх сторін. Це ж не тільки наш регулятор. Це європейське співтовариство, українські оператори – це все ж таки багатосторонній діалог. І я дуже сподіваюся, що в рамках цього діалогу ми знайдемо формулу, яка максимально задовольнить потреби наших клієнтів у поточній ситуації", - підсумував президент "Київстару".

Як повідомлялося, 8 квітня 2022 року було укладено угоду українських та європейських операторів на 9 місяців, що дала змогу надати українцям, які емігрували до Європи, доступні тарифи на роумінг.

На початку лютого цього року Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), заявила про підписання нового спільного меморандуму ще на шість місяців. До угоди приєдналися 20 європейських операторів мобільного та фіксованого зв'язку і сім українських ("Київстар", Vodafone, lifecell, "Укртелеком", Data Group, Vega Telecom, 3Mob).

Зазначалося, що в другій половині 2022 року кількість українських абонентів у роумінгу коливалася в межах від 3,9 до 4,4 млн порівняно з 2 млн на початок року і 5 млн у пік у березні цього року.

Наприкінці квітня НКЕК повідомила, що українська та європейська сторони завершили офіційні процедури внесення змін до Угоди про асоціацію, що відкриває шлях для фактичного приєднання України до роумінгової зони ЄС.

Раніше повідомлялося, що Україна може приєднатися до зони RLAH у 2024 році, якщо всі необхідні зміни до законодавства будуть імплементовані менш ніж за 12 місяців.