Телеком

12:58 03.06.2023

У "Києві Цифровому" діє механізм зворотного зв'язку про стан укриттів

1 хв читати
У "Києві Цифровому" діє механізм зворотного зв'язку про стан укриттів

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в застосунку "Київ Цифровий" було створено механізм зворотного зв'язку, куди кияни можуть надсилати інформацію про стан і доступ до укриттів у місті.

"Хочу звернути вашу увагу. В "Києві Цифровому" ми створили механізм зворотного звʼязку. Будь ласка, долучайтеся. Ідіть перевіряйте, фотографуйте стан укриттів і чи доступні вони у вашому мікрорайоні, будинку чи у швидкій доступності від нього. І надсилайте інформацію. Групи контролю оперативно реагуватимуть, і будемо виправляти ситуацію", - написав мер у телеграм-каналі в суботу.

Кличко зазначив, що "голови районів, які за це відповідальні, не можуть організувати належну роботу - на що отримали кошти, - буде їздити мер і будуть відволікатися інші міські служби, у яких і так чимало роботи у воєнний час, в умовах обстрілів і ліквідації їх наслідків". 

Теги: #укриття #звязок #київ_цифровий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:31 03.06.2023
МВС: в Україні перевірили понад 4800 укриттів, із них 252 - зачинено

МВС: в Україні перевірили понад 4800 укриттів, із них 252 - зачинено

10:52 03.06.2023
У Києві буде створено комісію з ревізії укриттів

У Києві буде створено комісію з ревізії укриттів

21:01 02.06.2023
Чотирьом особам повідомлено про підозру через недопуск громадян до укриття в Києві

Чотирьом особам повідомлено про підозру через недопуск громадян до укриття в Києві

20:49 02.06.2023
Правоохоронці розслідують факти неправомірних заволодінь бюджетних коштів, виділених на ремонт укриттів у Києві

Правоохоронці розслідують факти неправомірних заволодінь бюджетних коштів, виділених на ремонт укриттів у Києві

20:07 02.06.2023
Клименко: ДСНС і Нацполіція вже розпочали перевірки укриттів у всій країні

Клименко: ДСНС і Нацполіція вже розпочали перевірки укриттів у всій країні

17:38 02.06.2023
За травень у Києві 92 тис. осіб скористалися метро як укриттям

За травень у Києві 92 тис. осіб скористалися метро як укриттям

13:41 02.06.2023
У застосунку "Київ Цифровий" з'явилася офлайн-карта укриттів - КМДА

У застосунку "Київ Цифровий" з'явилася офлайн-карта укриттів - КМДА

11:40 02.06.2023
Доступ до укриттів має бути цілодобовим, до контролю залучено поліцію та громадськість - мер Києва

Доступ до укриттів має бути цілодобовим, до контролю залучено поліцію та громадськість - мер Києва

21:53 01.06.2023
Зеленський закликав не допускати закриття укриттів під час обстрілів

Зеленський закликав не допускати закриття укриттів під час обстрілів

21:50 01.06.2023
У Києві затримано трьох посадовців райдержадміністрації та охоронця медзакладу, де через закрите укриття загинула дитина

У Києві затримано трьох посадовців райдержадміністрації та охоронця медзакладу, де через закрите укриття загинула дитина

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міністр Ткаченко: ніхто не має наміру закривати Telegram

Мінцифри запустило послугу "єВідновлення" в "Дії", а банки – відповідні картки з кешбеком від 1% до 15%

Україна запровадила нові санкції проти "Яндекс" і "Рамблер Груп", підприємств "Програмні продукти "Парус" і "1С-Галктика" - указ

Асоціація IT Ukraine ініціює заборону на використання держкомпаніями та бізнесом російського ПЗ

У "Дії" запущено бета-тест електронного підпису, який буде дійсним у Євросоюзі

ОСТАННЄ

ІнАУ просить Нацбанк ініціювати зміну механізму блокування фішингових доменів

В Україні запустили іномовне ЗМІ англійською мовою The Gaze

Європарламент для захисту виборів-2024 від іновтручання рекомендує заборонити TikTok, обладнання та ПЗ із РФ і Китаю для нацурядів та установ ЄС

Кількість звільнень в IT-компаніях світу перевищила 200 тис. цього року - дослідження

"Vodafone Україна" відновив можливість здійснювати дзвінки та надсилати SMS

Microsoft закликає до створення у США відомства для регулювання ШІ-застосунків

НАТО зацікавлене в українських оборонних інноваціях, а також інвестує один млрд євро в європейські стартапи

У РНБО обговорюють можливість відмови від китайського телеком-обладнання

"Київстар" виділив 20 млн грн у спільний із "Повернись живим" збір 175 млн грн на розмінування

"Укрпошта" з 1 липня припиняє приймання та доставку бандеролей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА