У "Києві Цифровому" діє механізм зворотного зв'язку про стан укриттів

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в застосунку "Київ Цифровий" було створено механізм зворотного зв'язку, куди кияни можуть надсилати інформацію про стан і доступ до укриттів у місті.

"Хочу звернути вашу увагу. В "Києві Цифровому" ми створили механізм зворотного звʼязку. Будь ласка, долучайтеся. Ідіть перевіряйте, фотографуйте стан укриттів і чи доступні вони у вашому мікрорайоні, будинку чи у швидкій доступності від нього. І надсилайте інформацію. Групи контролю оперативно реагуватимуть, і будемо виправляти ситуацію", - написав мер у телеграм-каналі в суботу.

Кличко зазначив, що "голови районів, які за це відповідальні, не можуть організувати належну роботу - на що отримали кошти, - буде їздити мер і будуть відволікатися інші міські служби, у яких і так чимало роботи у воєнний час, в умовах обстрілів і ліквідації їх наслідків".