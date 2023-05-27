НАТО зацікавлене в українських оборонних інноваціях, а також інвестує один млрд євро в європейські стартапи

НАТО надасть експертну підтримку українським інноваціям, а також інвестує 1 млрд євро в європейські розробки технологій подвійного призначення, повідомляють за підсумками зустрічі віцепрем'єра з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова та заступника генерального секретаря НАТО з нових викликів безпеці Девіда ван Віла.

"Мінцифри та НАТО розпочнуть роботу за двома напрямами: експертна підтримка НАТО українських рішень подвійного призначення та пошук способів фінансування українських інновацій, які принесуть користь Україні та Альянсу. Також у 2022 році Альянс започаткував Фонд інновацій НАТО для розвитку технологій. Фонд планує інвестувати 1 мільярд євро в стартапи, які розробляють технології подвійного призначення, що є пріоритетними для НАТО. Він розпочинає активну роботу вже цього року", - йдеться в повідомленні Міністерства.

Як зазначається, країни НАТО зацікавлені у співпраці з Україною і вже розглядають можливості для підтримки українських військових продуктів. Зокрема, розробок defense tech кластера Brave1.

"НАТО підтримує Україну, зокрема, в її інноваційних зусиллях... Ми бачимо шлях до потужної української інноваційної екосистеми в економічному розвитку країни завтра", - сказав помічник Генсекретаря НАТО.

У Мінцифри наголошують, що Україна вже має спільні напрацювання з НАТО. Систему ситуаційної обізнаності Delta, яка відображає поле бою в реальному часі, було створено в Центрі інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони за стандартами НАТО.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації запустило оборонний кластер BRAVE1 на базі Українського фонду стартапів (USF) для підтримки інноваційних розробок в оборонному секторі під час BRAVE1 Defense Innovation Council. Проєкт надаватиме підтримку інноваціям в оборонному секторі, але у фокусі будуть чотири напрямки: проєкти з БПЛА, супутниковий зв'язок, електронні системи та засоби радіоелектронної боротьби.