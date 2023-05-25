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12:54 25.05.2023

Meta у 2023 р. сплатила "податок на гугл" $10,3 млн, Google - $5,7 млн

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Meta у 2023 р. сплатила "податок на гугл" $10,3 млн, Google - $5,7 млн

Найбільшими платниками "податку на гугл" у 2023 році в Україні стали Meta Platforms Inc. (Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram) - $10,3 млн і Google - $5,7 млн, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

За словами голови профільного парламентського комітету Данила Гетманцева, у 2023 році (станом на 24 травня) міжнародні компанії сплатили ПДВ армії майже 3,2 млрд грн.

Він уточнив, що платформа OnlyFans від початку року нарахувала $620 тис. податку і сплатила до бюджету 23,3 млн грн.

"За результатами поданих за перший квартал 2023 року спрощених декларацій з податку на додану вартість особами-нерезидентами задекларовано майже EUR23,5 млн і $27,1 млн, або 1,9 млрд грн", - зазначив Гетманцев.

За його словами, значні суми за січень-березень 2023 року також задекларували Etsy, SONY, Netflix, Apple, Valve Software, AMAZON.

Голова комітету також повідомив, що станом на 1 квітня 2023 року на податковому обліку перебувало 87 платників, що на 30 більше, ніж роком раніше.

Гетманцев додав, що термін сплати податку за перший квартал 2023 року - 9 червня, тому ще очікується сплата податку понад 0,7 млрд грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада 2021 року ухвалила закон про так званий податок на гугл, який зрівнює правила оподаткування для міжнародних технологічних компаній з українськими. Він, зокрема, передбачає, що міжнародні компанії, які працюють в інформаційному просторі України та заробляють на мережевій рекламі, платитимуть податки в Україні, включно з ПДВ. Під цей податок потрапляють Google, Netflix, Apple та інші корпорації. У лютому-березні 2023 року платниками цього податку також стали Uber і Bolt.

Теги: #google #податок

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