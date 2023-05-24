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12:09 24.05.2023

Мінцифри проводить переговори з 10 країнами щодо експорту застосунку "Дія"

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Мінцифри проводить переговори з 10 країнами щодо експорту застосунку "Дія"

Міністерство цифрової трансформації проводить переговори з 10 країнами щодо експорту застосунку "Дія", зокрема розглядає партнерство із Замбією та Колумбією.

"Команда Мінцифри проводить переговори з 10 країнами щодо експорту "Дія", враховуючи країни, які підтримує USAID. І вже маємо результати - розглядаємо партнерство із Замбією та Колумбією. Це під час Diia in DC анонсувала адміністратор USAID Саманта Пауер", - повідомила пресслужба міністерства в середу.

Віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграм-каналі зазначив, що саміт Diia in DC у США став ще одним потужним поштовхом для зміцнення іміджу України як цифрової країни.

"Працюємо над впровадженням "Дія" ще на двох континентах. Співпрацюємо з Колумбією та Замбією. Вивчаємо можливості, щоб поділитися досвідом цифрової трансформації з цими країнами. Проводимо перемовини щодо експорту "Дія" з 10 країнами, кілька з яких підтримує USAID. Вірю, що майбутнє точно за нами", - написав він.

Під час саміту Diia in DC у Вашингтоні у вівторок Федоров повідомив, що після запуску застосунку mRiik на базі "Дія" в Естонії, створення власних застосунків на основі українського мобільного застосунку можуть розпочати Ефіопія і Занзібар. За його словами, також тривають переговори з іншими країнами.

Пауер на саміті Diia in DC оголосила, що USAID підтримуватиме ті країни, які хочуть просуватися шляхом цифрової трансформації та розвивати свої можливості електронного урядування. Зокрема, фонд працює з Колумбією, Косово та Замбією.

"Починаємо з цих трьох країн для того, щоб починати партнерство, розвивати нові цифрові послуги для громадян, розвивати інноваційні легкі платформи, подібні до тих, що ви побачите (під час презентації "Дія" - ІФ)", - сказала Пауер.

Застосунок "Дія" - це 14 документів у смартфоні та 30 сервісів, які можна отримати в кілька кліків. Застосунком користуються 19 млн користувачів.

Раніше повідомлялося, що USAID планує надати близько $650 тис. для розробки підходу до впровадження аналога українського застосунку "Дія" в інших країнах світу. У січні цього року Естонія стала першою іноземною державою, яка запустила застосунок mRiik на базі "Дії" - мобільного застосунку, вебпорталу та бренда цифрової держави в Україні, розробленого Мінцифри.

 

Теги: #експорт #дія #мінцифри

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