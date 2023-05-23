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15:22 23.05.2023

Використання програмної Платформи реєстрів дасть змогу заощадити близько 1 млрд грн під час створення 100 держреєстрів - Держспецзв'язку

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Використання програмної Платформи реєстрів дасть змогу заощадити близько 1 млрд грн під час створення 100 держреєстрів - Держспецзв'язку

Програмна платформа для створення та супроводу державних електронних реєстрів, що функціонує на базі Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів (Платформа реєстрів), дає змогу заощаджувати час на розробку реєстрів і кошти, повідомив заступник голови Держспецзв'язку України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктор Жора в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, за необхідності створення щонайменше 100 нових реєстрів найближчим часом, зокрема шляхом заміни застарілих на нову форму, за мінімальних витрат 10 млн грн на кожний реєстр буде зекономлено щонайменше 1 млрд грн.

"Платформа реєстрів – це конструктор, за допомогою якого можна легко створювати форми, моделі даних, користувацький інтерфейс, наповнювати базу даних, фактично – все те саме, що робиться під час створення будь-якого реєстру. Але що таке реєстр, якщо розглядати його окремо? Це база даних, яка потребує ліцензії. І якщо це комерційний виробник – це коштує грошей, адже передбачає наявність обчислювального комплексу, операційної системи, серверів, мережевої інфраструктури, засобів захисту даних, послуг із розроблення програмного забезпечення, послуг з адміністрування, зокрема адміністрування безпеки. І виходить так, що створення будь-якого реєстру з "нуля", навіть маленького чи середнього, в перерахунку на кошти може "потягнути" на суму від 5 млн до 10 млн грн. А, наприклад, на найближчий час тільки у нас постане потреба щонайменше у 100 нових реєстрах. Я не кажу про ті, що вже застаріли, і є потреба переводити їх у нову форму. Давайте порахуємо: 100 реєстрів по 10 млн грн кожен – це 1 млрд грн. А платформа дає можливість зекономити час на розроблення: численні команди, котрі володіють навичками розроблення на такому конструкторі, можуть швидко створювати такі реєстри. Тому – колосальна економія коштів", - констатує Жора.

За його словами, вже створено чотири нові реєстри, розроблено ще близько 15 і до кінця року, згідно з планом, на Платформі мають розпочати роботу понад 20 реєстрів. У 2024 році планується збільшити цю кількість до 30-40.

Жора наголосив, що програмна Платформа реєстрів - це уніфіковане середовище для швидкого створення реєстрів та їх супроводу, захищеного зберігання даних, зокрема, їхніх резервних копій (для швидкого відновлення).

"Я охарактеризував би створення цієї Платформи як розвиток інфраструктури "Дії", який вбирає в себе досвід попередніх етапів, коли ми будували базові реєстри, коли зробили шину обміну та забезпечили присутність у кожному смартфоні. А тут вони можуть бути всі на одній спільній фізичній інфраструктурі та обмінюватися даними всередині гіперконвергентної платформи, на якій це базується. І це – значно швидше й безпечніше", - зазначив заступник голови Держспецзв'язку.

Крім того, Жора підтвердив, що щонайменше 80%, або з 4/5, із 450 чинних в Україні реєстрів є вразливими.

Теги: #держспецзвязку #жора

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