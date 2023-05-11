Телеком

12:53 11.05.2023

Центри надання адмінпослуг у Києві відновлюють запис у застосунку "Київ Цифровий"

1 хв читати
Центри надання адмінпослуг у Києві відновлюють запис у застосунку "Київ Цифровий"

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) української столиці відновлюють запис у застосунку "Київ Цифровий", повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації в четвер.

"Відтепер відвідувачі можуть забронювати зручний для них час і дату відвідування ЦНАП, не виходячи з дому. Щоб записатися до ЦНАП через застосунок "Київ Цифровий", потрібно відкрити розділ "Адміністративні послуги" - "Запис до ЦНАП", обрати послугу та зручний час візиту. Потім користувач отримає цифровий номер в електронній черзі", - ідеться в повідомленні.

За допомогою застосунку можна не лише записатися на прийом до ЦНАП, а й отримати інформацію про доступні послуги.

ЦНАП у Києві надають 459 адміністративних послуг жителям. Серед них - оформлення паспортів, реєстрація місця проживання, реєстрація транспортних засобів та багато іншого.

Теги: #цнап #київ_цифровий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:58 10.05.2023
У "Києві Цифровому" стартувало опитування про українських діячів, бюсти яких встановлять на ст.м "Університет" замість російських

У "Києві Цифровому" стартувало опитування про українських діячів, бюсти яких встановлять на ст.м "Університет" замість російських

17:12 05.05.2023
Одружитися, оформити свідоцтво про народження та про смерть у Києві можна в районних Центрах надання адміністративних послуг

Одружитися, оформити свідоцтво про народження та про смерть у Києві можна в районних Центрах надання адміністративних послуг

12:03 28.02.2023
У застосунок "Київ Цифровий" додано можливість перетворювати поїздки з транспортної картки на QR-квитки - КМДА

У застосунок "Київ Цифровий" додано можливість перетворювати поїздки з транспортної картки на QR-квитки - КМДА

07:48 26.01.2023
Нотаріуси надаватимуть послуги в ЦНАПах у 5 громадах

Нотаріуси надаватимуть послуги в ЦНАПах у 5 громадах

17:09 31.10.2022
ЦНАПи Києва з 1 листопада скасовують запис на конкретний час

ЦНАПи Києва з 1 листопада скасовують запис на конкретний час

11:53 10.06.2022
У застосунку "Київ цифровий" знову можна записатися до ЦНАП

У застосунку "Київ цифровий" знову можна записатися до ЦНАП

16:39 07.06.2022
Київські ЦНАП відновили прийом документів для реєстрації прав на нерухомість

Київські ЦНАП відновили прийом документів для реєстрації прав на нерухомість

10:06 26.03.2022
Центри надання адмінпослуг відновлюють роботу в Києві з 28 березня - КМВА

Центри надання адмінпослуг відновлюють роботу в Києві з 28 березня - КМВА

13:19 26.02.2022
Застосунок "Київ Цифровий" перейшов у режим інформування – КМДА

Застосунок "Київ Цифровий" перейшов у режим інформування – КМДА

11:39 13.09.2021
У застосунку "Київ Цифровий" з'явиться сервіс відстеження руху транспорту

У застосунку "Київ Цифровий" з'явиться сервіс відстеження руху транспорту

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мінцифри запустило послугу "єВідновлення" в "Дії", а банки – відповідні картки з кешбеком від 1% до 15%

Україна запровадила нові санкції проти "Яндекс" і "Рамблер Груп", підприємств "Програмні продукти "Парус" і "1С-Галктика" - указ

Асоціація IT Ukraine ініціює заборону на використання держкомпаніями та бізнесом російського ПЗ

У "Дії" запущено бета-тест електронного підпису, який буде дійсним у Євросоюзі

Маск та Возняк попросили призупинити розробку систем ШІ, що перевершують за потужністю GPT-4

ОСТАННЄ

SpaceX вивела на орбіту 15-ту з початку року партію інтернет-супутників Starlink

У системі "єВідновлення" стався збій через велику кількість заявок про пошкоджене через війну майно

Мінцифри запустило послугу "єВідновлення" в "Дії", а банки – відповідні картки з кешбеком від 1% до 15%

Нові "Вартові Галактики" відкрили літній кіносезон, зібравши $282 млн у дебютний вікенд

"Укрпошта" оновила сервіс переадресації відправлень

Росія атакує сервіс "єЧерга"

Глава "Київстару" очікує подальшого продовження угоди про доступний роумінг до приєднання України до роумінгової зони ЄС

Базова станція Vodafone "перехопила" ракету

СБУ припинила антиукраїнську діяльність ще 11 інтернет-агітаторів

"Мультимедійна платформа іномовлення" оголошує конкурс із відбору проєктів для виробництва серіалів, фільмів та анімації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА