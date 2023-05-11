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09:30 11.05.2023

SpaceX вивела на орбіту 15-ту з початку року партію інтернет-супутників Starlink

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SpaceX вивела на орбіту 15-ту з початку року партію інтернет-супутників Starlink

Ракета-носій Falcon 9 у середу успішно вивела на орбіту чергову партію з 51 міні-супутника для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.

"Виведення 51 супутника Starlink підтверджено", - ідеться в повідомленні.

Запуск було здійснено зі стартового майданчика SLC-4E на базі американських Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії о 13:09 за часом Тихоокеанського узбережжя США.

Він став 84-м за рахунком запуском інтернет-супутників із травня 2019 року в рамках проєкту Starlink і 15-м - із початку поточного року. З урахуванням нинішнього запуску SpaceX вивела на орбіту вже близько 4,4 тис. таких супутників. Частина з них вийшла з ладу або зійшла з орбіти. Понад 4 тис. апаратів залишаються на орбіті в робочому стані.

У рамках запуску перший багаторазовий ступінь ракети-носія, який використовували для запусків уже втретє, приблизно за дев'ять хвилин після старту здійснив вертикальну керовану посадку на морську платформу-дрон Of Course I Still Love You, яка перебувала в Тихому океані за 660 км від бази.

Теги: #spacex #starlink

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