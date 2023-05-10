У системі "єВідновлення" стався збій через велику кількість заявок про пошкоджене через війну майно

У системі оформлення заявок на грошову допомогу за програмою "єВідновлення" в застосунку "Дія" стався збій через перевантаженість тисячами заявок, технічні недоліки усунуть найближчим часом, повідомило Мінвідновлення у фейсбуці у середу.

"Сьогодні ми почали реєструвати заявки на грошову допомогу за програмою "єВідновлення". Заявок уже тисячі, і система перевантажена. Наші технічні команди вже працюють над недоліками та усунуть їх найближчим часом", - ідеться в повідомленні.

Користувачам, яким не вдалося скористатися послугою, радять зайти в застосунок пізніше.

Раніше повідомлялося, що Мінцифри запустило послугу "єВідновлення" в "Дії", а банки - відповідні картки з кешбеком від 1% до 15%. Щоб отримати допомогу, потрібно повідомити про пошкоджене майно в застосунку "Дія" та відкрити спеціалізований рахунок "єВідновлення" в одному з банків-учасників програми (А-Банк, monobank, ПриватБанк, ПУМБ і Сенс Банк).

Послуга розроблена Мінвідновлення спільно з Мінцифри за підтримки проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" та Світового банку.

Уточнюється, що питання про "єВідновлення" можна поставити, звернувшись на урядову гарячу лінію 1545, а також до команди підтримки "Дії".

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 21 квітня ухвалив порядок надання державної допомоги на ремонт пошкодженого житла. Він передбачає надання громадянам, чиє житло було пошкоджене внаслідок збройної агресії РФ, державної допомоги на поточний ремонт житла. Зробити це можна за допомогою електронної послуги "єВідновлення".