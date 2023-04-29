Телеком

13:46 29.04.2023

Кіберзловмисники намагаються атакувати держоргани України фейковими "оновленнями операційної системи" - Держспецзв'язку

1 хв читати
Кіберзловмисники намагаються атакувати держоргани України фейковими "оновленнями операційної системи" - Держспецзв'язку

Урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA попереджає про кібератаку з використанням електронних листів з "інструкціями" щодо "оновлення операційної системи",

Як повідомляє в суботу в телеграм-каналі Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, електронні листи з темою "Оновлення Windows" надсилають начебто від імені системних адміністраторів відомств на електронні адреси, створені на публічному сервісі "@outlook.com". В окремих випадках листи можуть формуватися з використанням справжнього прізвища та ініціалів співробітника.

У типовому для атаки листі міститься "інструкція" українською мовою, "оновлення для захисту від хакерських атак", а також графічні зображення процесу запуску командного рядка і виконання PowerShell-команди. Виконання останньої імітує процес оновлення операційної системи, завантажує і виконує PowerShell-сценарій для збору базової інформації про ЕОМ, а також відправлення отриманих результатів в API сервіс Mocky.

Згідно з даними CERT-UA, активність здійснюється групою APT28 (також відома як Pawn Storm, Fancy Bear), яку деякі дослідники пов'язують із Російською Федерацією.

Урядова команда реагування на надзвичайні події України рекомендує обмежити можливість запуску PowerShell користувачами та забезпечити моніторинг мережевих з'єднань до API сервісу Mocky.

 

Теги: #кібератака #держспецзвязку

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:06 16.03.2023
РФ здійснює кібератаку на ресурси української судової системи

РФ здійснює кібератаку на ресурси української судової системи

19:06 23.02.2023
Низка українських інформаційних ресурсів зазнала кібератаки - Держспецзв'язку

Низка українських інформаційних ресурсів зазнала кібератаки - Держспецзв'язку

21:07 17.02.2023
Держспецзв'язку представлятиме Україну в Об'єднаному центрі передових технологій з кібероборони НАТО

Держспецзв'язку представлятиме Україну в Об'єднаному центрі передових технологій з кібероборони НАТО

07:19 14.02.2023
Держспецзв'язку попереджає про хакерське розсилання нібито від імені Апарату РНБО

Держспецзв'язку попереджає про хакерське розсилання нібито від імені Апарату РНБО

14:06 07.02.2023
Держспецзв'язку попереджає про хакерське розсилання нібито від імені "Укртелекому"

Держспецзв'язку попереджає про хакерське розсилання нібито від імені "Укртелекому"

14:52 27.01.2023
СБУ нейтралізувала спробу російських хакерів проникнути до комп'ютерних мереж багатоквартирних будинків у прикордонному регіоні

СБУ нейтралізувала спробу російських хакерів проникнути до комп'ютерних мереж багатоквартирних будинків у прикордонному регіоні

16:21 18.01.2023
Доступність базових станцій менше 70% у п'яти областях - Держспецзв'язку

Доступність базових станцій менше 70% у п'яти областях - Держспецзв'язку

22:10 11.01.2023
Британську пошту атакували хакери

Британську пошту атакували хакери

19:12 18.12.2022
Держспецзв'язку попереджає про нову кібератаку, спрямовану на представників сектору безпеки та оборони

Держспецзв'язку попереджає про нову кібератаку, спрямовану на представників сектору безпеки та оборони

15:07 24.11.2022
Центр кібероборони НАТО допомагатиме у забезпеченні кіберстійкості України

Центр кібероборони НАТО допомагатиме у забезпеченні кіберстійкості України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна запровадила нові санкції проти "Яндекс" і "Рамблер Груп", підприємств "Програмні продукти "Парус" і "1С-Галктика" - указ

Асоціація IT Ukraine ініціює заборону на використання держкомпаніями та бізнесом російського ПЗ

У "Дії" запущено бета-тест електронного підпису, який буде дійсним у Євросоюзі

Маск та Возняк попросили призупинити розробку систем ШІ, що перевершують за потужністю GPT-4

"Мавка. Лісова пісня" стала найкасовішим українським фільмом за часи незалежності - Держкіно

ОСТАННЄ

Експорт IT-послуг з України в I кварталі знизився на 16% до $1,68 млрд

Ткаченко не підтримує законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за використання фейкових акаунтів у соцмережах

Ткаченко: Потрібно розібратися, чому на Заході забороняють використовувати тікток у держустановах

Хакери атакують сайт "Суспільного"

Ткаченко про телеграм: Я не говорив би про заборону, я говорив би про певне регулювання

Після війни кількість гравців на українському медіаринку стане меншою - Ткаченко

"Нова пошта" у червні відкриє 2 відділення у Чехії, перенесла терміни відкриття відділень у Німеччині

Україна розпочала гармонізацію законодавства для приєднання до роумінгової зони Roam like at home

Національна місія з кібербезпеки США (CNMF) направила в Україну 43 фахівців для боротьби з кібертаками РФ

Китайський марсохід міг вийти з ладу через пил на сонячних батареях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА