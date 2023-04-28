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20:12 28.04.2023

Експорт IT-послуг з України в I кварталі знизився на 16% до $1,68 млрд

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Експорт IT-послуг з України в I кварталі знизився на 16% до $1,68 млрд

Обсяг експорту IT-послуг з України в I кварталі 2023 року знизився на 16%, порівняно із показником за аналогічний період 2022 року, до $1,68 млрд, повідомила асоціація IT Ukraine у пресрелізі в п'ятницю.

Водночас за січень-грудень 2022 року обсяг експорту IT-послуг зріс на $400 млн, проти показника 2021 року. Загалом, за результатами 2022 року IT-індустрія забезпечила надходження від експорту своїх послуг $7,35 млрд.

"Якщо подивитися на зміни експорту IT-послуг з України щодо четвертого кварталу 2022 року та першого кварталу 2022 року, падіння є, і воно становить 16%. Це зниження зумовлене двома факторами: по-перше - у попередні роки галузь зростала надвисокими темпами, по-друге - кожен перший квартал нового року традиційно має зниження порівняно з першим кварталом попереднього року. Однак результати щоквартального експорту IT-послуг з України у 2022-2023 роках свідчать, що наразі галузь увійшла у "флет", тобто зростання зупинилося, а істотне падіння не розпочалося", - наводиться у пресрелізі коментар виконавчого директора асоціації IT Ukraine Костянтина Васюка.

За даними Асоціації, у IV кварталі 2021 року обсяг експорту IT-послуг з України становив $2,11 млрд, у I кварталі 2022 року - $2 млрд, у II кварталі - $1,74 млрд, у III кварталі - $1,74 млрд, у IV кварталі - $1,87 млрд. Водночас показник експорту за I квартал 2023 року вищий за всі показники за I квартал, від 2014 року, коли він становив лише $0,34 млрд. Навіть у I кварталі 2021 року показник був нижчим за нинішній - $1,44 млрд. Перевищено його було тільки в I кварталі 2022 року - $2 млрд.

Повідомляють, що за спостереженнями Асоціації, які ґрунтуються на даних Національного банку (НБУ), схожа ситуація мала місце 2014 року, коли IT-сектор також демонстрував падіння на 26% і утримував позиції $350-400 млн щокварталу. При цьому у 2016 році IT-сектор відновив зростання і до 2022 року зростав з темпами 20% щорічно.

Із посиланням на дані НБУ, асоціація IT Ukraine повідомляє, що на IT-послуги припадає 43% у загальному обсязі експорту послуг з України за результатами I кварталу 2023 року.

 

 

Теги: #it #експорт #послуги

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