Ткаченко про телеграм: Я не говорив би про заборону, я говорив би про певне регулювання

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко вважає, що настав час включати експертну оцінку того, у який спосіб має відбуватися взаємодія держави із соціальною мережею "Телеграм".

"Телеграм створив у собі спільноту, яка закрита від суспільства, тоді як усі медіа, що підпадають під закон "Про медіа", відкриті, відомі їх власники, є певна звітність тощо. Тому телеграм - це питання, яке потребує реально експертного обговорення", - сказав Ткаченко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи є в міністерства бачення, як поводитися з телеграмом з огляду на зростання його популярності.

Міністр зазначив, що плюс цієї соцмережі у швидкому донесенні інформації, зокрема й для населення, яке перебуває на тимчасово окупованих територіях.

"З іншого боку - анонімні телеграм-канали і величезна кількість російських активностей там. Окрім того, у телеграму немає зворотного зв'язку. Який він не був би у фейсбуку чи гуглу, але він є, ми принаймні знаємо, до кого звертатися. До кого звертатися в телеграмі, це питання непросте", - додав він.

На запитання, чи буде запроваджено якийсь державний контроль щодо телеграму або заборону, міністр зазначив, що не говорив про заборону, а радше про певне регулювання.

"Тому що телеграм-канали збирають кошти, і ми не знаємо чи платять вони податки - це перше питання. Друге питання - це знов таки з точки зору прозорості, власності, співпраці з суспільством, і розуміння того, у який спосіб ця взаємодія відбувається", - додав Ткаченко.

Водночас міністр зазначив, що так зване регулювання телеграму - поки що перебуває на обговоренні на рівні "давайте поговоримо". "Але я думаю, що час настав включати експертну оцінку того, у який спосіб має відбуватися взаємодія держави з телеграмом", - наголосив він.

Окрім того, на запитання, чи була вже в міністерства комунікація з телеграмом із будь-яких питань, Ткаченко поскаржився, що відомство запрошувало соцмережу до діалогу, але там на контакт не йдуть. "Їм це не потрібно, тому що вони перебувають повністю поза зоною регулювання. Їм це не цікаво, вони існують у своїй бульбашці. Користуючись нагодою запрошуємо їх до діалогу", - додав міністр.

Що стосується чуток про зв'язок телеграму з російськими спецслужбами, глава відомства заявив, що у влади точної інформації немає.

"Переконатися в тому, що там є ФСБ-шні сліди, чи ще чиїсь, досить непросто. Але той факт, що комунікації з телеграмом немає, викликає багато запитань і сумнівів", - підсумував Ткаченко.