Виписку про несудимість тепер можна отримати онлайн - через застосунок "Дія"

Виписку про несудимість тепер можна отримати онлайн - через застосунок "Дія", повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Продовжуємо цифровізувати найпопулярніші держпослуги. Витяг про несудимість щорічно отримують близько 1 млн людей. Тепер можете зробити це в "Дії" за кілька кліків", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Як зазначив Федоров, виписка про несудимість потрібна в багатьох ситуаціях - від прийняття на роботу до участі в тендері або обліку у військкоматі.

"Повністю автоматизували послугу. Більше не треба вводити дані вручну. Інформація автоматично підтягуватиметься, якщо ваші дані є в реєстрах. Через 5 хвилин після отримання витягу вам надійде пуш-сповіщення", - повідомив Федоров.

За його словами, потрібно оновити "Дію" до останньої версії. "Тільки після цього зможете отримати документ у кілька кліків", - зазначив він.