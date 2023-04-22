Україна починає будувати систему захисту критичної інфраструктури відповідно до світових практик - Держспецзв'язку

Будівництво системи захисту критичної інфраструктури відповідно до найкращих світових практик і чинних вимог європейського законодавства розпочинається в Україні, повідомив заступник керівника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Олександр Потій на панельній дискусії "Захист критичної інфраструктури за майбутньої перебудови енергетики".

Як повідомляється на сайті Держспецзв'язку в суботу, Потій зазначив, що Україна вивчає директиви ЄС NIS 2 (EU 2022/2555) і RCE (EU 2022/2557) із захисту критичної інфраструктури та співпрацює з країнами, які вже розпочали їх впровадження. Крім того, Україна плідно співпрацює з Американською агенцією з кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури (CISA), з якою Держспецзв'язку вже уклало меморандум про співпрацю та провело навчання.

"В Україні створено секторальні переліки об'єктів критичної інфраструктури (ОКІ). Незабаром має бути ухвалена постанова КМУ про затвердження порядку ведення Реєстру критичної інфраструктури. Поява реєстру стане важливим кроком у координації захисту ОКІ", - йдеться в повідомленні.

Функціональні органи братимуть участь у реагуванні на кризові ситуації, пов'язані із забезпеченням безпеки та стійкості критичної інфраструктури, наприклад, ЗСУ - від ракетних обстрілів, СБУ - проти диверсій, Держспецзв'язку - проти кібератак. Уповноважений орган координуватиме діяльність суб'єктів національної системи захисту, забезпечуватиме формування та реалізацію державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури та представлятиме критичну інфраструктуру у владі.

"Ми зобов'язані проводити аналіз ризиків і загроз та подавати цю інформацію до КМУ та РНБО, щоб вони здійснювали необхідні планування - бюджетні та інші", - пояснив Потій.

Він додав, що в Держспецзв'язку вже триває робота над нормативно-правовим врегулюванням процесу паспортизації ГКІ та розробкою і затвердженням проєктних загроз національного рівня.

Учасники заходу розповіли, що з жовтня 2022-го по лютий 2023 року по українській енергосистемі було випущено 1 500 ракет і дронів-камікадзе, 100 із них влучили у великі енергетичні об'єкти, внаслідок чого Україна втратила 61% генерації. Для проходження наступної зими потрібно вже зараз активізувати зусилля з підготовки до загроз і захисту енергетичної інфраструктури.

Панельна дискусія проходила в рамках проєкту EUROSCOPE, що досліджує наближення України до членства в ЄС.