Google використовує ШІ свого чат-бота для створення "людських" рекламних кампаній

Американська Google, що входить до Alphabet Inc., планує найближчими місяцями впровадити технології створення контенту за допомогою штучного інтелекту (ШІ) у рішення для рекламодавців, пише Financial Times із посиланням на непублічну презентацію компанії.

Інтернет-гігант має намір використовувати генеративний (створювальний контент - ІФ-У) ШІ для формування рекламних оголошень на основі маркетингових матеріалів, підготовлених людиною.

Google вже використовує ШІ для створення простих рекомендацій товарів. Проте інтеграція останніх розробок у сфері генеративного ШІ дозволить створювати набагато складніші рекламні кампанії, схожі на роботу рекламних агенцій, пояснює видання.

Ці розробки також задіяні у нещодавно представленому компанією чат-боті Bard. Аналогічні технології використовує чат-бот ChatGPT, який привернув увагу світових ЗМІ та фахівців на початку цього року.

Штучний інтелект Google зможе генерувати оголошення на основі зображень, відео та тексту з урахуванням параметрів аудиторії та цільових показників рекламної кампанії.

Газета відзначає побоювання ознайомленої з презентацією людини, пов'язані з особливостями функціонування чат-ботів, які можуть видавати хибні твердження за справжні. "Технологія заточена на конверсію потенційних покупців у реальних і не має поняття, де правда", - заявило джерело.

Google повідомила FT, що має намір передбачити захист від подібних помилок – так званих галюцинацій ІІ – при розгортанні нового функціоналу.