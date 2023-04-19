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16:55 19.04.2023

Україна може стати частиною європейського роумінгового простору Roam like at home у 2024 році - Мінцифри

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Україна може стати частиною європейського роумінгового простору Roam like at home у 2024 році - Мінцифри

 Україна може приєднатися до зони вільного телефонного роумінгу Roam like at home (RLAH) у 2024 році, якщо всі необхідні зміни до законодавства будуть імплементовані менш ніж за 12 місяців, повідомив керівник із розвитку політики у сфері телекомунікації Мінцифри Тарас Стеценко в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити конкретно про сектор роумінгу, то на імплементацію (пакета законодавчих норм) у нас буде 12 місяців. ЄС планує виконати оцінку виконання нами зобов'язань щодо роумінгу наступного року. Але в наших планах виконати імплементацію раніше, щоб м'яч опинився на полі ЄС для проведення оцінки до кінця року. Загалом – так, ми плануємо стати частиною єдиного цифрового ринку ЄС до набуття членства", - сказав Стеценко.

Він уточнив, що якщо все вдасться, Україна зможе долучитися до єдиного роумінгового простору ЄС у 2024 році.

Раніше Кабмін завершив внутрішню процедуру оновлення доповнення 17-3 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Аналогічну внутрішню процедуру днями виконала Рада ЄС. Після затвердження цих оновлень Комітетом асоціації Україна-ЄС у торговому складі (як очікується, це має відбутися у травні) Україна матиме 12 місяців на імплементацію списку законодавчих норм для можливості долучитися до єдиного європейського роумінгового простору RLAH. Після цього на підставі оцінки ЄС буде ухвалено остаточне рішення щодо термінів приєднання.

Теги: #роумінг #стеценко #мінцифри

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