Твіттер скасував обмеження щодо акаунтів представників російської влади

Твіттер перестав застосовувати обмеження, накладені на облікові записи органів російської влади торік, зокрема щодо акаунта президента РФ Володимира Путіна, повідомляє The Telegraph.

"Тести кількох облікових записів засвідчили, що результати пошуку, стрічка публікацій та інструменти рекомендацій Твіттер показують таких користувачів, як президентський акаунт Володимира Путіна, Міністерство закордонних справ країни та її посольство у Великій Британії - на всі з яких було накладено обмеження, коли почалися бойові дії", - зазначає видання.

У квітні 2022 року представники соцмережі заявили, що не поширюватимуть і не рекомендуватимуть урядові акаунти, що належать державам, які обмежують доступ до вільної інформації та беруть участь у збройних конфліктах. Обмеження було негайно застосовано до урядових сторінок РФ.

Проте тести, проведені The Telegraph минулого тижня, показали, що облікові записи російських державних органів фігурують у верхній частині деяких результатів пошуку і відображатимуться в пропозиціях інших облікових записів.

Також твіти російського уряду з'явилися в алгоритмічно керованій стрічці Твіттер "Для вас" для нещодавно створеного облікового запису, навіть якщо він не стежив за ними.