Телеком

19:45 08.04.2023

Твіттер скасував обмеження щодо акаунтів представників російської влади

1 хв читати
Твіттер скасував обмеження щодо акаунтів представників російської влади

Твіттер перестав застосовувати обмеження, накладені на облікові записи органів російської влади торік, зокрема щодо акаунта президента РФ Володимира Путіна, повідомляє The Telegraph.

"Тести кількох облікових записів засвідчили, що результати пошуку, стрічка публікацій та інструменти рекомендацій Твіттер показують таких користувачів, як президентський акаунт Володимира Путіна, Міністерство закордонних справ країни та її посольство у Великій Британії - на всі з яких було накладено обмеження, коли почалися бойові дії", - зазначає видання.

У квітні 2022 року представники соцмережі заявили, що не поширюватимуть і не рекомендуватимуть урядові акаунти, що належать державам, які обмежують доступ до вільної інформації та беруть участь у збройних конфліктах. Обмеження було негайно застосовано до урядових сторінок РФ.

Проте тести, проведені The Telegraph минулого тижня, показали, що облікові записи російських державних органів фігурують у верхній частині деяких результатів пошуку і відображатимуться в пропозиціях інших облікових записів.

Також твіти російського уряду з'явилися в алгоритмічно керованій стрічці Твіттер "Для вас" для нещодавно створеного облікового запису, навіть якщо він не стежив за ними.

 

 

 

Теги: #росія #твіттер #акаунти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:08 08.04.2023
У результаті обстрілів Гуляйполя та Оріхового поранено двох мирних жителів

У результаті обстрілів Гуляйполя та Оріхового поранено двох мирних жителів

20:29 07.04.2023
Мінторг США розглядає запровадження заходів щодо продукції "Лабораторії Касперського"

Мінторг США розглядає запровадження заходів щодо продукції "Лабораторії Касперського"

21:36 05.04.2023
УЄФА вирішив не знімати збірну Білорусі з відбору на Євро-2024

УЄФА вирішив не знімати збірну Білорусі з відбору на Євро-2024

21:56 02.04.2023
РФ присуне ядерну зброю до західних кордонів Білорусі, заявив посол Гризлов

РФ присуне ядерну зброю до західних кордонів Білорусі, заявив посол Гризлов

08:37 01.04.2023
Урсула фон дер Ляєн на "Бучанському саміті": Ми продовжимо докладати всіх зусиль, щоб Путіна притягнули до відповідальності

Урсула фон дер Ляєн на "Бучанському саміті": Ми продовжимо докладати всіх зусиль, щоб Путіна притягнули до відповідальності

22:09 31.03.2023
Франція працює над механізмом притягнення до відповідальності Росії і за злочин агресії - Макрон

Франція працює над механізмом притягнення до відповідальності Росії і за злочин агресії - Макрон

20:32 31.03.2023
Дипломатичний формат про припинення війни розпочнеться з тим представником РФ, який без бою спочатку виведе російські війська з території України

Дипломатичний формат про припинення війни розпочнеться з тим представником РФ, який без бою спочатку виведе російські війська з території України

21:11 29.03.2023
Не потрібно зберігати обличчя Путіну, потрібно думати про збереження поваги до демократії в країнах, де свобода ще не перемогла

Не потрібно зберігати обличчя Путіну, потрібно думати про збереження поваги до демократії в країнах, де свобода ще не перемогла

20:32 28.03.2023
ЄС може запровадити захід, що дасть змогу заборонити імпорт СПГ із РФ без нових санкцій, зниження попиту на газ триває

ЄС може запровадити захід, що дасть змогу заборонити імпорт СПГ із РФ без нових санкцій, зниження попиту на газ триває

21:38 26.03.2023
НАТО стежить за ситуацією у зв'язку з планами розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі

НАТО стежить за ситуацією у зв'язку з планами розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У "Дії" запущено бета-тест електронного підпису, який буде дійсним у Євросоюзі

Маск та Возняк попросили призупинити розробку систем ШІ, що перевершують за потужністю GPT-4

"Мавка. Лісова пісня" стала найкасовішим українським фільмом за часи незалежності - Держкіно

Статусу резидента "Дія.Сity" за рік добровільно позбулися близько 15 компаній із 450 - заступник міністра

Арахамія закликав правоохоронний комітет ВР розглянути випадок обшуків у IT-компанії MacPaw

ОСТАННЄ

EcoFlow планує відкрити 5-7 магазинів протягом 2 років

"Нова пошта" розмістила облігації серії "C" на 800 млн грн для інвесторів, має намір випустити облігації серії "D"

У пунктах пропуску на західному кордоні України з'явиться безкоштовний Wi-Fi

Уряду Австралії заборонять використовувати TikTok на службових пристроях - ЗМІ

У "Дії" запущено бета-тест електронного підпису, який буде дійсним у Євросоюзі

Закон "Про медіа" посилить позиції української мови в цій сфері - мовний омбудсмен

Шість законів України втратили чинність у зв'язку з набуттям чинності законом "Про медіа"

Google у 2022р. удвічі збільшила фінансування українських IT-стартапів – до $10 млн

Мінкультури засуджує рішення студії Lionsgate випустити фільм "Джон Вік 4" у прокат у РФ

"Нова пошта" запустила сервіс повернення речей, що не підійшли, і послугу адресного забору в Польщі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА