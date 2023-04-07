Мінторг США розглядає запровадження заходів щодо продукції "Лабораторії Касперського"

Мінторг США вивчає можливість вжиття заходів щодо використання продукції російської компанії "Лабораторія Касперського" в межах регулювання онлайн-безпеки, повідомляє The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на обізнані джерела.

"Мінторг США розглядає запровадження правозастосовчого заходу щодо російської компанії "Лабораторія Касперського", на адресу якої тривалий час лунали звинувачення в тому, що вона становить загрозу для США", - пише газета.

WSJ зазначає, що таких заходів відомство може вжити "відповідно до власних правил онлайн-безпеки".

За словами одного з джерел, будь-які заходи, ймовірно, будуть вузькоспрямованими, тобто передбачатимуть заборону на використання програмного забезпечення компанії лише в певних випадках, наприклад у комп'ютерних мережах, що керують критично важливою інфраструктурою.

Водночас співрозмовник газети додав, що складність запровадження такої заборони полягає в "неясності, наскільки широко продукти "Лабораторії Касперського" поширені в американських мережах". Окрім цього, за даними джерела, є ймовірність того, що занадто широке обмеження може призвести до непередбачених наслідків, наприклад поставити під загрозу функціональність іншого програмного забезпечення.

Представник Мінторгу США зі свого боку заявив газеті, що відомство не коментує "будь-яких потенційних конкретних дій щодо компанії", однак зазначив, що воно "віддане повному використанню наявних повноважень для захисту конфіденційних даних американців і двопартійній роботі з Конгресом для адаптації до мінливих ризиків".

У міністерстві додали, що працюють над переглядом правил онлайн-безпеки, які спрямовані на захист інтернет-користувачів США від низки загроз, включно зі шпигунством і дезінформацією, "що можуть походити від технологій та інтернет-сервісів, які базуються в потенційно ворожих країнах, як-от Росія і Китай". Ці правила допускають запровадження повної заборони на певні додатки.

WSJ пише, що сама компанія "неодноразово заперечувала, що працює з Росією або будь-якою іншою державою з метою сприяння кібершпигунству або іншій шкідливій кіберактивності".

Газета нагадує, що рік тому адміністрація Байдена розглядала можливість запровадження санкцій проти Kaspersky Lab. Розвідки США, Німеччини та інших західних країн заявляли, що "програмне забезпечення "Лабораторії Касперського" можуть використовувати для стеження за клієнтами". У 2017 році тодішній президент США Дональд Трамп розпорядився видалити програмне забезпечення компанії з усіх цивільних і військових федеральних мереж США. Пізніше Конгрес закріпив цю заборону в законодавстві.